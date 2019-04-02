保母自責坦承有「緊壓男嬰」哄睡　檢命3萬交保：因果關係待查

記者柳名耕／台北報導

台北市內湖區康寧路一間托嬰中心，1日下午一名男嬰突然沒有呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治；警方後來調閱監視器，發現廖姓保母疑似不小心悶壓男嬰20分鐘，因此依業務過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。檢方訊問後，認為男嬰死因與緊壓動作之間的因果關係還有待進一步調查，因此將她以3萬元交保。

▲男嬰死因還有待解剖釐清。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）



廖姓保母向員警供稱，當時為了要哄男嬰入睡，所以側身環抱，後來起身去照顧別的小孩時，有先確認男嬰呼吸狀況才離開，但沒想到男嬰之後被人發現竟臉色發黑。

從最新監視器畫面可以看見，廖姓保母（40歲）抱著男嬰哄睡，但男嬰全程面部朝下，而保母巨大身軀將人緊緊壓在身下，男嬰疑因呼吸不到空氣，四肢、屁股不停掙扎，卻無法動彈。

▲廚工發現不對勁。



▲把男嬰翻過身，卻發現他一動也不動。



據了解，男嬰父母得知孩子死訊後非常生氣，表示一定會追究保母的法律責任。檢方問訊後，認為保母雖承認有緊壓男嬰，但之間的因果關係還有待法醫解剖進一步釐清，依業務過失致死罪嫌將她以3萬元交保，無聲請羈押必要。

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