「就是要買！」女駕駛路口霸氣停車堵一排　網怒：千錯萬錯都是壽司錯！

▲原本通暢的路口，突然來了一輛紅色轎車霸氣一停，讓後方車輛無法通行。（圖／翻攝臉書職業聯結車‧大貨車‧大客車‧拉拉隊．運輸業．照片、影片資訊分享團）

地方中心／桃園報導

一名網友在臉書社團《職業聯結車‧大貨車‧大客車‧拉拉隊．運輸業．照片、影片資訊分享團》PO出一段行車紀錄器畫面，一名女子開車行經一處十字路口時突然將車停下，不管後方車輛被擋，直接下車到對面店家買完壽司才離開，網友見狀紛紛傻眼表示「太沒水準了！」、「千錯萬錯都是壽司的錯」。

影片中可以看到，該網友開車在大興西路、同安街口停等紅燈，而原本交通順暢的道路，突然一名開著紅色轎車的女駕駛從大興西路左轉進入同安街後，突然就停下車來，而當時後方已有一輛車也準備左轉，卻被女子擋住，只見女子不顧他人，下車拿了後坐包包後就到一旁壽司店買壽司，大約1分鐘後才趕緊回來開車離開。

▲女子為買壽司不顧後方車輛。（圖／翻攝臉書職業聯結車‧大貨車‧大客車‧拉拉隊．運輸業．照片、影片資訊分享團）

該網友見狀相當傻眼，事後將影片PO上網寫道「這...該怎麼下註解...」，其他網友看了也紛紛留言｢這榮登寶王了！」、「哪家壽司這麼好吃？」、「誇張耶，馬路是自己的路」。

▲女子（紅圈處）拿了包包後頭也不回的往壽司店走去。（圖／翻攝臉書職業聯結車‧大貨車‧大客車‧拉拉隊．運輸業．照片、影片資訊分享團）

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