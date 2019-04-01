男嬰趴睡致死！　內湖托嬰中心粗心保母遭移送

▲台北市內湖一托嬰中心，1日下午突傳一男嬰突無呼吸心跳送醫後宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、張君豪／台北報導

台北市內湖區康寧路一間托嬰中心，1日下午一名男嬰嘴突然沒有呼吸心跳，托嬰中心人員發現後立刻報警，並緊急對男嬰施予CPR急救，救護人員獲報後趕到現場接手，並將男嬰送往三軍總醫院急救，男嬰因CPR還導致嘴角流血。但經院方急救後仍消告不治，警方到場調查，初步判定這起意外主因應為嬰兒趴睡，導致呼吸不順窒息死亡。

內湖警方表示，事發當時正值午休期間，負責看護嬰兒的廖姓保母（40歲）本來在中心內抱著僅11個月大的李姓嬰兒照料，她向警方表示當時打算哄嬰兒入睡，後來因為另名嬰兒哭鬧，就放下手邊的李姓男嬰去處理。

後來該托嬰中心吳姓女廚工（61歲）到餵餐時間準備沿床餵食小嬰兒副食品時，發現李姓男嬰趴睡毫無反應，連忙幫男嬰翻身查看，結果發現男嬰臉色已經變成深紫色，女廚工嚇得趕緊通知廖姓保母和中心人員，並打119通知救護車趕來急救。

內湖警方初步偵訊廖姓保母和托嬰中心相關人等，認為廖姓保母照顧小男嬰確有明顯疏失，研判小男嬰因趴睡才導致窒息死亡，訊後暫依業務過失致死罪嫌將她移送法辦。

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