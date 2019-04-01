女和2男上床反咬性侵！對話內容露餡　求償「2千萬」空手而回

▲女子與2男上床後反咬性侵，還要求賠償共2000萬元。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

突發中心／新北報導

一名女子與一名已婚蘇姓男子到汽車旅館內開房間，2週後又與一名林姓男子性交易，但事後她卻控告2男對她性侵害，讓她身心受創，因此向2人求償各979萬元，總金額近2000萬元。高等法院審理時，勘驗女子與2男的訊息對話內容，發現蘇男曾因妻子懷疑而問女子「怎麼辦」，女子則回應「抓姦在床再說」；而林男則是因為女子缺錢拜託林男借她，事後還說「可不可以約」等，認定她並無遭到強制性侵，駁回她的求償。

判決書指出，女子2016年4月間透過友人介紹認識蘇男，曾多次聚餐，也知道對方已婚。同年5月兩人到汽車旅館開房間，事後引起蘇妻懷疑，並質問女子，而蘇男也曾傳訊問她「怎麼辦？」她則回應「離婚呀」，還說愛蘇男，否則不會面對蘇妻，而蘇男接著問「我們在一起多久了都沒被他（她）發現」，女子回答「有2-3個月，應該現在只是懷疑，等他（她）抓姦在床再說吧」

林男部分則是透過微信互加好友，2016年6月女子突然傳訊「我缺錢，欠4000，可不可幫我，還是可不可以約，拜託。」事後還傳了「你脖子後面有刺青嗎？」林男回稱「當然沒有啊，你不是都把我看光光了」等語。

然而，女子事後卻控告2男性侵，造成她身心極大痛苦，事後就醫費用花了15萬6605元，看護費高達83萬9500元，精神賠償費用500萬元，而她的媽媽因此為她苦惱，也應該獲賠380萬元，2男應各自賠償979餘萬，總額近2000萬。

高院審理時，女子坦承與蘇男交往，因此認為女子若是遭到性侵，怎會在蘇妻質問時隻字未提，還對蘇男表達愛意，甚至說出「抓姦在床再說」等話；至於林男部分，若女子所訴屬實，豈還會說出「可以再約」，因此不採信女子說法，駁回她的求償。

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