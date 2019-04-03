八里渡船頭少年「看夜景」遭砍　1男身中3刀傷送醫急救

▲八里渡船頭驚傳有少年看夜景遭砍，警方封鎖現場調查中。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市八里區渡船頭3日凌晨2時許，驚傳有少年遭人持刀棍攻擊，17歲的廖姓少年自稱與17歲郭姓、16歲李姓2名友人騎著2台機車，相約在渡船頭看夜景，突然來了一群男子分乘多輛轎車，一群人下車持刀棍等武器就向他們攻擊，民眾見狀立刻報警。警消獲報趕抵現場時，打人的一方早已乘車離開，員警發現廖男身上多處刀傷，其他2名少年則是被噴灑辣椒水，眼睛無法睜開，救護人員趕緊將3人分送淡水馬偕醫院。

據了解，受傷的3人向警方供稱，3日凌晨2時許與多名友人相約在八里渡船頭「看夜景」，廖姓少年與2名友人先行到場，突然來了4輛轎車，車上下來大約8名年輕人，持刀棍對他們一陣毆打，還打壞他們的機車，打完人就跑走了。衝突中，廖姓少年遭對方持刀砍傷大腿及臀部，鮮血直流，而2名友人則是遭對方噴辣椒水，並且持球棒毆打。

附近民眾見到這個情況立即報警，警方獲報趕到現場時，打人的一方早已落跑，而廖姓少年另外3名友人也同時趕到，救護人員先將受傷的3人送往鄰近的馬偕醫院急救，目前都並無大礙，而廖姓少年的3名友人事後趕到場，被警方帶回派出所釐清案情。

警方事後封鎖現場，並派請鑑識人員到場採證，員警在現場發現一支球棒及一把開山刀，由於受傷的3人無法清楚交代為何遭對方毆打，令人懷疑案情並不單純，目前警方也不排除是雙方相約談判所導致，警方現在正調閱周邊監視器畫面，除了要追捕砍人的嫌犯，更要進一步釐清少年發生衝突的原因。

▲▼警方在現場發現多處血跡。（圖／記者趙永博攝）



▲鑑識人員拿手電筒找尋現場證物。（圖／記者趙永博攝）



▲一旁還有破碎的安全帽掉在地上。（圖／記者趙永博攝）



▲警方在現場找到木製球棒被打到斷掉的碎片。（圖／記者趙永博攝）



▲受傷3人的機車遭到對方破壞，碎片掉落一地。（圖／記者趙永博攝）



▲案發地點就在八里渡船頭的廣場。（圖／記者趙永博攝）



▲警方帶回廖姓少年的3名友人回派出所釐清案情。（圖／記者趙永博攝）