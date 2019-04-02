前營建署長葉世文貪汙案　再加判10年半定讞

▲葉世文再遭判定讞。（圖／記者楊佩琪翻攝)

記者吳銘峯／台北報導

曾任營建署長的前桃園縣副縣長葉世文，犯下多起合宜住宅弊案，先前就因在「林口A7住宅弊案」中，收受廠商遠雄集團賄賂，遭判刑7年定讞，入獄服刑。最高法院2日針對他在「八德合宜住宅弊案」中收賄1600萬元部分，判刑7年半定讞；另外也依「財產來源不明罪」，判刑3年定讞。

葉世文（71歲）被控於2011年擔任營建署長期間，在「林口A7住宅案」中，收受遠雄集團總裁趙藤雄賄賂4百萬元。2013年他轉任前桃園縣副縣長後，又在「八德合宜住宅案」中收受趙行賄1600萬元。台北地檢署2014年指揮廉政署偵辦，又查出葉男於營建署長任內，在「新竹眷改案」尚未招標前，預先向趙藤雄期約索賄2200萬元，但還沒收到賄賂，另外檢方也查出葉男帳戶還有3300多萬元不明來源的財產。因此檢方針對此4大罪狀，提起公訴。

一審法院將葉男重判19年，二審改判21年。案經上訴，最高法院2016年4月間，先將「林口A7住宅弊案」判刑定讞，其餘部分撤銷發回更一審，葉男遭判刑7年定讞，發監執行。

而高院更一審於2017年3月間宣判，合議庭認為他在「八德合宜住宅弊案」中期約收受2600萬元，實際取得1600萬元賄賂，這部分判刑7年6月、褫奪公權5年；公務員「財產來源不明罪」，判刑3年、褫奪公權3年；另宣告沒收犯罪所得3300餘萬元；「新竹眷改弊案」仍無罪。

案經上訴最高法院，最高法院2日駁回上訴，維持更一審見解，將葉世文分別再判刑10年半與3年定讞，依規定，須由高檢署檢察官向高院聲請訂應執行刑。

