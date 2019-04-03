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高市待轉區變「待転区」！立委怒批「還我繁體字」　網解惑：筆畫多機車易滑倒

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地方中心／綜合報導

民進黨立法委員劉世芳2日在臉書貼出一張照片，在高雄九如澄清路口地上的待轉區3字變成了「待転区」，痛批「還我繁體字，這裡是台灣高雄」，引起熱議。不過許多網友也回應，「転」和「区」其實是日文漢字而非簡體字；也有網友指出，許多地方因原字筆劃較多，機車騎士行經時容易滑倒，出於安全考量才會換字。

▲待轉區,高雄,簡體字。（圖／翻攝自劉世芳臉書）

▲立法委員劉世芳發現地上待轉區3字變成了「待転区」。（圖／翻攝自劉世芳臉書）

劉世芳2日針對高雄九如澄清路口地上的待轉區3字變成了「待転区」，表示今天不是愚人節了，要求高雄市政府出面說明，更批「還我繁體字，這裡是台灣高雄」呼籲高雄鄉親如果看到簡體標誌（內文後來改為非繁體），就將資訊和他分享。不過網友也立刻在留言中回應「是日文漢字，不是簡體字」、「看到簡體字又要意識型態上身嗎」、「因為筆畫較少，字體面積比較滑，會比較安全」。

▲▼台北101旁馬路驚見簡體字　網友大驚「要被統一了嗎？」。（圖／GoogleMap）

▲台北101旁馬路也曾被網友發現寫著簡體字。（圖／翻攝自GoogleMaps）

日前也有網友發現，台北信義區世貿三館旁的柏油路上寫著「机車入口」4個字，其中的「機」即使用簡體字，同樣引起網友論戰。世貿展館營運單位外貿協會當時解釋，「機」字筆劃繁多，佈漆時不僅會佔很大面積，還會因為字體太過密集，導致機車騎士在下雨時滑倒，尤其胎紋深度不足、輪胎老舊的機車，可能會更危險，基於安全考量才改用簡體的「机」字，無關政治因素。

高雄市工務局養護工程處表示，由於鳳山自強陸橋預定4日拆除，前一晚就要封橋，該路段也須同時劃設待轉區，因承包廠商臨時找不到工人，只好自行劃設，加上「轉」的筆劃較多，才會寫成「転」字，晚間已請廠商塗銷更正。

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關鍵字：高雄市,日文漢字,簡體字,劉世芳,待轉區,養工處

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