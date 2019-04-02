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高市街頭待轉區變「簡體字」　養工處急修正改回繁體

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▲待轉區,高雄,簡體字。（圖／翻攝自劉世芳臉書）

▲待轉區3字被畫成「待転区」。（圖／翻攝自劉世芳臉書）

地方中心／綜合報導

民進黨立委劉世芳今（2）日在臉書貼出一張照片，當中可見待轉區3字變成了「待転区」。她在文中表示，這是台灣高雄的九如澄清路口，高雄市政府要不要出來說明一下？對此，高市養工處表示，廠商疑似因為便宜行事才繪製成這樣，目前已修正為繁體字。

劉世芳今天下午在臉書貼出一張照片，其中清楚可見機車待轉區的中文字，竟變成「待転区」。她在文章中直言，「這是台灣高雄的九如澄清路口，高雄市政府要不要出來說明一下？今天不是愚人節了吧？也請有看到非繁體標誌的台灣高雄鄉親們，將資訊跟世芳分享。」

▲「轉」字的簡體中文跟日文漢字不同。（圖／翻攝自jcinfo.net）

▲「轉」字的簡體中文跟日文漢字不同。（圖／翻攝自jcinfo.net）

不過貼文一出，引來網友熱議，紛紛在底下留言稱「這樣驗收的過，可以提告高雄市政府瀆職」、「市府團隊真的很混蛋這樣也可以驗收」；不過也有眼尖的網友提到「這是日文漢字，不是簡體字，請多讀書」、「其實転是日語漢字，轉的中國簡體字是『转』」。

養工處表示，由於自強陸橋預定4月4日拆除，兩側待轉區得重劃，廠商收到通知後疑似因為找不到工人，員工就自行劃設。照片經民眾貼到網路社團後，養工處目前已通知廠商修正，待轉區在晚間已改回繁體字。

▲待轉區是否為簡體字，引起網友熱議。（擷取自劉世芳臉書）

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關鍵字：待転区,待轉區,高雄,澄清路,九如路,養工處,劉世芳,簡體,繁體

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