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帶「豪華水果籃」拍片推農產　韓國瑜：價格較貴，但品質絕對棒

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▲▼帶「豪華水果籃」拍片推農產　韓國瑜：價格較貴，但品質絕對棒。（圖／西瓜視頻）

▲韓國瑜在出訪期間與陸媒合作拍攝水果推銷影片。（圖／西瓜視頻）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜結束7天「港澳深廈」行程後返台，在訪陸行程中，還趁空檔與陸媒合作，拍攝推銷水果影片，29日上架後已有20次的觀看。在影片中，韓國瑜表示，高雄的農民跟所有農民一樣，「非常的辛苦」；且水果飄洋過海成本較高，價格上會稍微偏高，但「品質絕對是非常棒」，「絕對不輸給日本」。

影片中，韓國瑜帶著來自高雄的芭樂、香蕉、蓮霧、鳳梨等組成「豪華水果籃」在鏡頭前推銷。韓國於說，高雄的農民跟所有農民一樣，「非常的辛苦」，流汗收成、不好流淚，都擁有一雙雙破繭的老手；有時候年輕人離鄉背井，老夫妻守著一畝三分田，辛苦耕耘一整年，就是希望有一個好的價格。

▲▼高雄市長韓國瑜28日中午返台抵達高雄小港機場，千韓粉迎接。（圖／直播）

▲韓國瑜28日中午返台抵達高雄小港機場，千韓粉迎接。（圖／直播）

韓國瑜指出，農民從田裡面收到這些水果後，要經過其他的工序處理，種的過程非常辛苦，整個收成後還要清洗、包裝，然後還要運輸，飄洋過海後到了中國大陸還要配送到店家，或經由網路來銷售，「每個環節都需要成本」，因此價格上，有些消費者會覺得稍微偏高，「但我們有信心，品質絕對是非常棒的」。

談到高價位水果，韓國瑜拿日本水果來舉例。他說，像日本的水果非常昂貴，大家能夠接受就是因為「日本生產就感覺比較貴」，事實上高雄的水果品質，絕對不輸給日本，價格卻比日本的還要便宜，希望消費者能試試這些水果，品質好口感佳，希望大家會喜歡；有空也可以來高雄一遊，我們有各種美食美景，還有人民的熱情，都非常的棒。

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

韓國瑜自22日起展開7天「港澳深廈」行程，總共簽訂契約及MOU合作備忘錄，累積下來的訂單金額已達新台幣53億元，成果相當豐碩，但因行程見中聯辦、國台辦主任劉結一，引發爭議。對此，韓國瑜表示，未來會憑著「賣笑不賣身、賣貨不賣台」繼續開大門、走大路、和高雄市民一起大步向前行。

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關鍵字：韓國瑜,水果,高雄市,農產品,水果籃

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