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高雄市待轉區變成日文漢字「待転区」　工務局緊急派員更正

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▲▼ 路面字體變簡體字惹議 。（圖／翻攝劉世芳臉書）

▲高雄九如澄清路口的待轉區字樣被漆成簡體字。（圖／翻攝立委劉世芳臉書）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

到底是待轉區還是「待転区」？高雄市九如入與澄清路口的機車待轉區，2日被人發現原先的繁體字樣被人改為日文漢字，立法委員劉世芳得知後，在臉書PO文要市政府好好給的交代，劉反問「今天不是愚人節了吧？」工務局得知這件消息後，立即派人將原先的日文漢字塗銷更正，當天晚上路過該路口時仍清晰可見修改痕跡。

不過也有網友發現，「待転区」字體為日文漢字，並非大陸使用的簡體字，真正簡體的待轉區其實是「待转区」，但也有另派網友說，使用俗體字的用意是字體表面較為光滑，且台北市也使用過，批評劉為了政治立場企圖抹黑，人在做天在看，這麼寫對得起高雄嗎？

▲▼ 待轉區變成簡體字 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼工務局已派人緊急將簡體字更正回繁體字，晚間仍可見修改痕跡。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 待轉區變成簡體字 。（圖／記者洪正達翻攝）

但同時也是發包單位的養工處解釋，因為鳳山自強橋將於4日開始拆除作業，前一晚就要封橋，該路段也須同時劃設待轉區，卻又因為承包的營造廠臨時找不到標線施工配合廠商，營造廠只好自己來，加上「轉」的筆劃較多，才會寫成「転」，造成許多非議工務局也感到非常抱歉，日後會多督促承包廠商避免再犯錯。

▲▼ 待轉區變成簡體字 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲事發路口的後面就是自強橋，預計4月4日進行拆除作業。（圖／記者洪正達翻攝）

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關鍵字：工務局,待転区,待轉區

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