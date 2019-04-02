防酒駕區域聯防　善警聯手鄰近分局威力路檢掃蕩

▲台南市善化分局結合鄰近新化、麻豆、佳里等分局及交通警察大隊，發揮區域聯防同步掃蕩酒駕，查獲K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化分局4月2日晚上結合鄰近新化、麻豆、佳里等分局及交警大隊，在善化區多功能活動中心前，發揮區域聯防同步掃蕩酒駕，針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查、攔檢取締酒後駕車與危險駕車等重大交通違規行為，以提升取締酒後駕車執法強度及宣示警方掃蕩酒駕的決心，確保市民生命財產的安全。

警方在同步執行這項取締酒後駕車專案時，也製作行車安全小卡提醒遵守交通規則，嚴格取締酒駕，達成「零酒駕肇事死亡」目標，並於晚上7時40分在新市區三舍段路檢組，查獲一名機車駕駛人陳姓男子持有三級毒品K他命1小包及吸食器，隨即帶案處理。

善化警分局長許芳毅指出，防制交通事故的發生是取締酒駕的最終目的，警方為保障民眾交通安全，將加強取締酒後駕車（酒駕零容忍）與危險駕車等違規行為，並列為常態性專案勤務，並呼籲駕駛人切勿酒後駕車，落實指定駕駛者不飲酒或乘坐大眾運輸交通工具、代叫計程車返家等措施，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，並希望駕駛人不要危險駕車，遵守交通規則確保行車安全。