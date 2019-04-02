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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢

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警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲酒駕累犯致人於死的刑罰加重，符合民眾期待，卻恐有適用上的爭議，例如大法官釋字775號針對累犯加重刑責宣告違憲。（圖／資料照）

酒駕防制一向是全民關注的議題，行政院也通過刑法第185條之3的修正草案，其中對於酒駕累犯致人於死的刑罰加重最受矚目。如此的政策或許符合民眾的期許，卻可能有適用上的爭議。

依據刑法第185條之3第2項前段，酒駕致人於死者，處3到10年有期徒刑。而此次修正草案特別增加第3項，對曾犯酒駕經有罪判決或緩起訴確定，而於5年內再犯酒駕致人於死者，法定刑提高到7年以上有期徒刑或無期徒刑。這樣的法定刑，已與刑法第277條第2項前段的傷害致死罪相當。

至於法條限定5年內，明顯參考刑法第47條第1項有關累犯加重二分之一之規定，但根據今年2月的大法官釋字第775號解釋，對這種不分情節，僅以年限來衡量惡性之加重刑罰，不符罪刑相當原則，被宣告違憲，並要求立法者在兩年內修正。此等仿效累犯加重的立法型態，即將增訂的刑法第185條之3第3項，恐於尚未立法前就出現違憲疑慮。

同樣根據大法官釋字第775號結尾所言，在立法者尚未修法前，為了避免罪刑不相當，就允許法官可因個案不同來決定累犯是否加重。這也代表，就算提高對酒駕累犯致人於死的法定刑，法官仍可依大法官解釋之精神，並依刑法第59條，以情狀可為憐憫，來減至最低刑期以下，凸顯出刑罰即便加到極致，司法者也未必敢重判的現實與現況。

而刑期加到如此之重，拒絕酒測的比例勢必升高，尤其現行刑法並無拒絕酒測罪，則酒駕但未肇事的場合，除非警察依據《刑事訴訟法》得檢察官許可，以來強制駕駛者進行抽血檢測，否則就只能根據《道路交通安全處罰條例》第35條的規定，直接罰9萬元罰鍰了事。

此次草案還於刑法第185條之3增列第4項，於酒駕致人於死，而有事實足認屬刑法第13條故意者，就以最高可判死刑的殺人罪論。惟若酒駕者，已預見結果發生，且撞死人也不違其本意，本就可以刑法第13條第2項的不確定故意殺人處理，何需多言？

甚且，酒駕致人於死罪，就酒駕部分是故意、致人於死屬過失，此等在學理上稱為加重結果犯的類型，刑法的法定刑必然會加重，但因後半段是過失之故，就不能與故意殺人罪相等同。故如此的規定，反而使酒駕致死與故意殺人罪間的界限，變得更為模糊，更易造成爭議，暴露出草案內容的粗糙性。同時，這似乎也在暗示司法者，對於酒駕致死必須朝向故意殺人罪處理，不啻是在干預法官於具體個案的審判權。更重要的是，就現實面，就算以不確定故意殺人罪，也不可能判處到無期徒刑或死刑，則如此的明文就真的只具有宣示性。

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關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,酒駕,釋字775,累犯,違憲,酒測

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