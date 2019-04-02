成大EMBA校友多元藝術聯展　公益義賣捐弱勢

▲「成大EMBA校友多元藝術聯展暨公益義賣會」，有部分作品提供義賣，所得全捐給啟智中心照護用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由成大EMBA校友總會主辦第一屆「成大EMBA校友多元藝術聯展暨公益義賣會」於4月2日下午2時許，在台南市衛民街藏風藝文空間開幕，共有54件作品參展，並有部分作品提供義賣，所得全捐給新營區財團法人蓮心園社會福利基金會，提供啟智中心為照護用途。

這次活動發起人成大EMBA第13屆理事長郭俊良表示，這次參展作品，除了有知名藝術家翁資雄、王錫圭、蘇友泉、鄭福安、潘建銘等人作品外，尚有EMBA校友提供自己的作品參與，這些校友有醫院院長、醫師、建築師、營造公司董事長及知名企業負責人、高階經理人等社會上的菁英，這些校友除了在企業經營的專業領域發光發熱外，同時用自己的創作，展現豐富生命力，並拋磚引玉捐出個人作品來義賣支持公益，回饋弱勢團體，為善承擔社會責任。

郭俊良說，藝術蘊含社會與文化價值，藉著專執的創作安靜的收斂自己，從內在的反映自我感情並將理念外顯感動人心。這次聯展作品包括油畫，水墨，陶藝，攝影等不同媒材共有54件，展期從4月2日到4月7日，期盼以聯展義賣的過程來體現EMBA企業經營者透過自我創作來與自己的對話，呈現生活藝術。