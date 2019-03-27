成大零貳社0327訴求　正名南榕廣場

▲成大「零貳社」指出，南榕廣場一日不正名，成大每一日都沒有校園民主。（圖／成大零貳社提供）

記者林悅／台南報導

鄭南榕自焚逝世30周年，成大校方舉辦了「民主社會中言論自由的新挑戰與回應」研討會，校方展現出多元、民主、自由的態度，但2013年所爆發的南榕廣場命名爭議依然未解，成大零貳社指出，南榕廣場一日不正名，成大每一日都沒有校園民主。

成大零貳社指出，2013年成大學務處委託社聯會舉辦新廣場徵名活動，明文「最高票者即為本廣場命名」。投票結果出爐後，以成大校園象徵─—南方大榕樹，與紀念為言論自由與台灣民主犧牲的成大校友——鄭南榕，具有雙關涵義的「南榕廣場」獲得第一高票，廣場理應命名為南榕廣場。可惜的是，校方在投票結果出爐後逕自宣稱，投票活動僅作為參考、並不具實際效力，並在校務會議中以「牽涉統獨議題」、「政治衝突」等理由，否決經校園民主程序公投之新廣場命名。

成大零貳社認為，若成大校方認為鄭南榕所代表的意象「太政治」，而不該在校園裡被記憶，則成功大學應當拒絕同與內政部共同主辦2019年言論自由日紀念研討會，因其過分政治，不該進入成大校園。但今天，成大校方選擇與內政部攜手合辦言論自由紀念研討會，成大校方可記得當年被扼殺的南榕廣場？



零貳社的夥伴以及校內其他關心南榕廣場正名的同學，選擇於27日的研討會舉標語表達訴求——「正名南榕廣場」，希望成大校方記得在民主自由的路上有許多血淚交織的故事，在風光的研討會之後，南榕廣場事件依然是成大校史上的一大污點。

成大零貳社在此呼籲成功大學：一、尊重校園民主，正名南榕廣場；二、落實學生主體，公投命名入法。