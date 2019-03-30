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10歲女孩在教室被打死？母痛訴霸凌　校方低調拒絕透露

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▲▼美國南卡羅萊納州一間小學爆發衝突，10歲女童萊特（Raniya Wright）在教室中身受重傷，被送往醫院2天後死亡。（圖／翻攝自gofundme網站）

▲萊特生前與媽媽感情融洽。（圖／翻攝自gofundme網站）

國際中心／綜合報導

美國南卡羅萊納州一間小學日前爆發衝突，10歲女童萊特（Raniya Wright）在教室中身受重傷，被送往醫院2天後死亡，她的母親在臉書痛訴這是霸凌；然而，校方並未詳細回應當時到底發生什麼事，行徑相當低調，讓孩子的家屬難以接受。

萊特生前個性活潑，但她25日在森林山丘小學（Forest Hills Elementary School）與其他同學產生紛爭，警方到場後發現她陷入昏迷，住院2天後不治身亡。她的家人透過律師發布聲明，正在理解當時的狀況為何，學校是否有採取措施避免衝突。

南卡羅萊納州地方警官29日表示，要判斷其他學生會不會面臨指控還言之過早，現在得先等待萊特的屍檢報告。令家屬氣憤的是，校方雖然召開特別會議，說明涉事的學生已被停學，但並未在案情有過多回應。

CNN報導，萊特的爺爺形容自己的孫女從來不會參與暴力事件，「她是很好的女孩，你知道的，她只有10歲，喜歡教會。我的意思是她不會去涉入暴力或其他相關事物。」

當局表示，這起衝突是肢體上的，沒有使用武器，目前還沒有人被逮捕，不清楚到底是誰挑起紛爭，萊特的詳細死因在報告出來之前依舊是個謎。該校說明當時有阻止衝突，但不確定學生們已經打了多久。

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