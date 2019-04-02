母哭求「不要打了」仍遭狂敲　逆子冷血弒母判無期徒刑

▲弄壞姊房門記恨11天，逆子吳男又因被媽媽抓包偷錢，竟腦羞成怒冷血的以鐵鎚爆母頭後，還以鐵鎚手柄壓制頸部，造成媽媽窒息死亡。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「不要打啦！我是你媽！」滿頭是血的媽媽哀求行兇的兒子，最後還是慘遭毒手殺害！宜蘭吳姓男子因長期失業在家，還涉嫌偷竊家中財物，2018年8月5日凌晨1點多，與媽媽發生口角後，竟持鐵鎚猛敲媽媽的後腦勺，造成她頭部有3處凹陷血流滿地死亡，事後，吳男還冷血將衣褲洗好，企圖湮滅證據，並假裝沒事回房睡覺。宜蘭地院審結，判處吳男無期徒刑，褫奪公權終身。

42歲吳男逆倫弒母，宜蘭檢方曾痛批，吳男「行為嚴重違逆人性及倫理，犯後搪責狡辯，毫無懺悔之意，冷血至極」，依《刑法》殺害直系尊親屬罪，請求法官從重量處25年以上徒刑，以昭炯戒。

2日宜蘭法院審結，以吳男身為人子卻未能克盡孝道，僅因對母親管教方式不滿，就動手弒母、惡性非輕，而且吳男先以鐵槌攻擊母親頭部後手柄壓制頸部，造成老母親窒息死亡，殺人犯意甚堅且手段兇殘，不僅剝奪母親寶貴性命，也讓家人傷痛。

▲ 逆子吳男行凶用的鐵鎚。（圖／記者游芳男翻攝）

吳男律師辯稱吳男精神狀況不佳，但經蘇澳榮民醫院鑑定，確認吳男的辨識能力及控制能力都沒有顯著降低，又吳男事後多次說是受到母親不公平對待、言語暴力才會下手，意圖合理化犯行，但考量吳男事後坦承犯行，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，吳男從事木工，約有4年沒有工作，幾乎足不出戶，這段期間常向家人伸手要錢、偷錢，導致感情不睦，因此都在凌晨才會下樓吃飯；他也曾因為破壞姐姐的門鎖，被媽媽臭罵一頓：「怎麼不去工作？只會在家混！」。

吳男一家住在4樓透天厝，父母於1樓開設冰店，每天營收約有8千元現金，家中經濟算是小康。案發前，店裡的現金突然少1萬元，他媽媽在備料時遇見半夜出來吃飯的吳男，就質問他：「你是不是有偷錢？」

吳男偷錢被抓包，「見笑轉生氣」，衝上樓拿著鐵鎚衝到樓下，看到媽媽忙著備料，趁其不備就後腦勺猛敲，媽媽哭喊著：「不要打啦！我是你媽！」最後不支倒臥血泊，吳男行兇後見媽媽倒臥血泊中奄奄一息，卻冷血的未替媽媽尋求醫療協助，反而將老母親扔在廚房內直到吳男的父親發現才送醫，但人早已沒救。

事後吳男冷靜地將血衣血褲拿到洗衣機清洗、企圖湮滅證據，再假裝沒事回房睡覺，絲毫沒有悔意，甚至在警方上門調查時還否認犯案，不過手指縫裡的血跡露餡，讓他百口莫辯。