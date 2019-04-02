騎士摔斷腿卡水溝哀號　5警下班結伴慢跑經過出手相救

▲桃園市警局平鎮分局5名員警1日傍晚下班後目擊張姓騎士自摔水溝，員警協助扶上路旁救護。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局1日傍晚，5名宋屋派出所員警剛下班趁雨勢稍緩結伴慢跑，目睹張姓機車騎士，疑因路面濕滑自摔入路旁水溝，半天爬不起來，員警上前查看，張男摔斷左腿遲遲爬不起來，員警協助扶起張男打電話請消防救助人員到場，安全護送張男前往醫院治療，義行善舉讓圍觀路人豎起大拇指。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶說，同仁為維持健康體魄，平日都在下班時結伴慢跑，1日傍晚17時10分，5名剛下勤務同仁，結伴至附近福龍路慢跑，未久發現一輛機車在前方不遠處連人帶車摔入路旁排水溝，騎士久久沒有爬起身來。

▲桃園市警局平鎮分局員警1日傍晚下班後目擊張姓騎士自摔水溝，還摔斷腿骨，員警協助扶上路旁等待救護。（記者沈繼昌翻攝）

經查自摔騎士是43歲的張姓騎士，張男跌在水溝中不斷哀嚎，左腿疑似骨折無法動彈，員警擔心張男在寒風細雨中失溫，趕緊將張男抬出水溝，並通報消防隊趕來救助。

救護車抵達後立即簡單包紮將張男送醫治療，張男左腿有骨折現象，不過意識清醒，沒有立即性生命危險，張男母親趕至醫院了解兒子被5名員警救援，頻頻感謝員警熱心協助，讓兒子撿回寶貴性命。

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