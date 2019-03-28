抽搐童送醫遇「烏龜翻」　暖警速抱女童「上警車奔救命」　

▲▼警方也表示，雖然當時情況緊急，趕著救人，但是意外發生車禍，警方還是會依規定進行調查，相關肇責仍待釐清。（圖／翻攝臉書新竹爆料公社）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北六家地區28日上午發生一起汽車四輪朝天「烏龜翻」的車禍，一台黑色裕隆因請警車協助鳴笛開道要送抽搐不止的1歲女童就醫，跟著鳴笛開道的警車行經竹北時，遭到右側直行車從攔腰撞上，前方警車停下緊急將遭到翻車內的抽搐女童先行送醫，女童的父母與右側直行的駕駛之後陸續送醫也無大礙，至於車禍肇責，仍待後續調查。

目擊者指出，當時在自強北路與光明東六路交叉口，遠遠就聽見警車鳴笛，警車快速穿過馬路，不過後方跟車的黑色裕隆卻沒有及時跟上，遭到右側通行車道撞上，黑色裕隆遭到強力撞擊後四輪朝天翻覆。前方開道的警車見狀趕緊倒車，車上的員警快速前往翻覆的黑色裕隆轎車中爆出抽搐不止的小女童與媽媽先緊急送醫。黑色裕隆的駕駛則等待119前往救援。

新竹縣竹北分局表示，28日清晨，一輛黑色裕隆汽車停在派出所前緊急按喇叭，員警前往察看，車內駕駛向員警表示，1歲多的女兒狂抽搐不止，拜託員警使用警車開道協助他們送醫竹北中醫大急診室。員警見救命十萬火急，當下立刻駕駛警車鳴笛開道。只是當警車通過自強北路與光明東六路交叉口時，後方的黑色裕隆卻沒有及時跟上而遭到右側通行的汽車攔腰撞至翻覆。

撞上黑色裕隆的70歲徐姓駕駛表示，當時有聽見警車鳴笛，所以下意識的先讓警車通過之後才加速前進，未料後方還有一台跟車的轎車，反應不及才撞上。

遭到撞擊翻車的一家三口目前狀況良好，小女童送醫後病況穩定，女童媽媽僅些許皮外傷，女童爸爸雖開始表明腹部遭撞擊疼痛，送醫後也無大礙。警方也表示，雖然當時情況緊急，趕著救人，但是意外發生車禍，警方還是會依規定進行調查，相關肇責仍待釐清。

法界人士表示，雖然處於緊急狀態之下，警車開道帶領這名父親開車載發病的女兒緊急就醫，警方依規定一路開警笛、閃爍警燈開道，警車通過路口後，由於這名父親因車速慢，可能於黃燈轉紅燈期間未能迅速通過路口，導致遭側撞發生翻車，因此這名父親是不能主張阻卻違法，也就是不是執行公務的車輛，就會被認定為闖紅燈，不過仍需調閱監視器才進行釐清肇責。