「老公你在哪裡？」88歲老嫗半夜出門尋夫　她忘記丈夫已死

▲老婦夜半尋亡夫，暖警護送返家。（圖／中壢警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

太想念，忘了老伴已走了！88歲黃姓老婦30日凌晨，趁家人不注意，外出尋找老伴，於濕冷的街上徘徊，中壢警方獲報後，將老婦送回住所後才知，原來老婦丈夫日前過世，老婦係因過於思念亡夫，疑因傷心過度而常有幻覺，家屬感謝警方將老婦平安送回家。

中壢警分局內壢派出所警員呂坤翰、王亭懿及計伶樺，於30日凌晨0時45分許，接獲民眾報案有1名老婦於福德路上，徘徊且看似體力不支，警方抵達現場見老婦因天雨濕冷於路邊瑟縮發抖，於是趨前了解狀況。

▲老婦夜半尋亡夫，暖警護送返家。（圖／中壢警分局提供）



當時，老婦不停唸著丈夫名字，告訴警方丈夫晚間外出後，遲未返家不知該如何是好？警方見老婦全身顫抖，除安撫老婦並表示會代為尋找丈夫下落，但要先返其家中休息。員警扶著老婦上巡邏車後，惟抵達老婦所說地址後卻，又非其住家，員警只好於附近街道沿路繞行，希望能讓老婦漸漸回想起住家位置。

至興農路口時老婦脫口而出：「我家在興農路上、某銀行對面…」至此員警才將老婦送返住所。抵達老婦住家後，其家人告知警方，其實老婦丈夫已於日前離世，老婦與亡夫生前感情非常深厚，丈夫過世後，老婦疑似因傷心過度而常有幻覺，謝謝警方將老婦平安送返回家。