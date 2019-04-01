▲ 三峽中山公園啟用，侯友宜體驗30米隧道型「彩紅樹藤溜滑梯」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區中山公園於1927年興建，目前已經有超過90年的歷史，2018年獲得前瞻計畫城鎮之心補助，打造「彩紅樹藤溜滑梯」。總長30公尺的溜滑梯穿越公園內的樹林，且利用公園內部的高低落差創造新北第一長的隧道型滑梯，玩溜滑梯就像林間探險，預計吸引大批親子慕名而來。

侯友宜表示，特色公園及遊具可以豐富公園的樣貌，提供親子多元的休憩場地，尤其具有地方特色的遊具不僅是小朋友的夢幻基地，也是地方重要的休憩場所，中山公園能在不破壞自然景觀原則下，運用現有高低差地理特徵進行景觀、遊具等大改造，是新北打造特色公園的成功範例。

民政局表示，中山公園斥資1500萬元改造，由中央城鎮之心計畫補助2/3經費，「彩紅樹藤溜滑梯」外觀由七彩顏色與樹藤元素結合而成，溜滑過程除可以看見綠葉與大樹外，身體也隨著溜滑梯蜿蜒方向左右搖晃，就好像置身在林間探險一般，公園內還有如樹屋平台、旋轉盤、跑酷棧道及攀爬網等設施，讓遊客在遊玩中測試自己的膽量也挑戰腳力極限，在地的民眾都很期待體驗，加上公園後方的三峽第一公墓正在辦理遷葬，遷葬完成後將會為有更大面積的綠地。

隨後侯友宜前往三峽歷史文物館參觀。三峽歷史文物館前身為日治時期的鎮公所，於2018年列為市定古蹟，目前提供免費的藝術展覽空間活化古蹟使用，也讓三峽在地的藝術家有展示作品的舞台，且文物館旁藍染中心也時常推出藍染DIY教學課程，是推廣三峽藍染的重要基地。另外，文物館近期產生的漏水現象侯友宜也指示公所盡速進行維護修繕。

▲ 三峽中山公園溜滑梯啟用，市長侯友宜帶領放魚。