後車「親一下」仆街　傻眼！他竟繞過她直接騎走　

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名盧小姐於3月31日傍晚騎機車在竹北保泰一街附近遭到後方騎士「親一下」，盧小姐與機車被撞倒在地時，本想後方騎士至少會停下來關心他，未料後方騎士直接從旁繞過她加速離開，監視器畫面雖然拍下這一幕，但由於畫面不夠清楚因此無法比對肇事人，讓她上網求救，請廣大網友幫忙「肉搜」！

▲盧小姐遭到後方騎士碰撞連車一起向前撲倒，但對方卻繞過她加速離開。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）





盧小姐說，31日傍晚五點多在竹北市保泰ㄧ街這裡，自己剛到家騎慢慢的要停車，結果後面一個追撞，她與機車整個往前撲，而肇事者竟加速逃逸，後來陸小姐痛得起不來，只好自己報警叫救護車送醫，雖然只有些許皮肉傷，但肇事者逃逸卻讓她很生氣。

《新竹爆料公社》網友表示，「既然是贓車，追查可能不容易」、「贓車…人家辦完事正要逃吧， 你騎太慢擋到了他的逃命路線了啦！」更有好心提醒她「該慶幸... 他沒對你做什麼，這樣的人…應該不是什麼善類！幸好人沒事就好！記得去廟裡拜拜！」，不過，盧小姐表示，只是抱著一個希望看能不能藉由網友幫助找到人，因為對方逃到的地方都剛好避開監視器，也讓警方很頭痛。