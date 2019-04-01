「我想要舒服」惡狼強拉女進樓梯間　外籍哥驚險救了她

▲新北市一名黃姓男子，隨機在新莊區中正路亂拉女子性侵，幸好遇見一名外籍男子出面阻止。（圖／翻攝pixabay）

突發中心／新北報導

新北市一名黃姓男子酒後亂性，隨機在新莊區中正路附近亂拉女子企圖性侵，幸好遇見一名外籍男子出面阻止，才讓女子逃過狼爪；黃男一開始還否認犯行，檢方依強制性交未遂罪起訴，到法院才承認動手，新北地院判黃男2年2個月有期徒刑，可上訴。

黃男（46歲）於2018年12月30日晚間，酒後竟隨機在新莊區中正路徒手抓住一名女子，並扣住她脖子、摀住口鼻，將女子拖拉進旁邊的公寓樓梯間，並恐嚇說「你知道我可以把你弄死嗎」、「在亂動、亂叫的話，我會把你弄死」等語，更對女子上下其手亂摸，用下體磨蹭對方下體，邊磨還邊說出，「我的性器官很大，我想要舒服，你不要動，我要讓你舒服和享受」等。

剛好一名外籍男子經過，女子立即呼喊救命，外籍男子見狀不對勁，趕緊拿手機燈光朝黃男照，黃男才趕緊逃走，女子及外籍男隨後緊跟黃男，直到警方前來處理。

法院審理期間，黃男辯稱酒喝亂性，強調並沒有說出會弄死女子的話，也沒有摸她。法官認為女子指證歷歷，而黃男犯案時拖著女子到陰暗樓梯間，還當著外籍人士面前稱自己與女子是情侶，得知報警還想逃走。黃男說詞未被採信，加上黃男又有酒駕、傷害等前科，法官認為他應依累犯加重判刑，共判刑2年2月，尚可上訴。

【更多新聞】

新竹縣府大樓小七遭「凌空賊」竊14萬 擬增紅外線感應

桃園民眾有福了！市府自行採購流感疫苗 4月底前免費接種