傳蔡英文不接受初選機制　蔡正元：鳥龍民主！民主退步黨





▲蔡英文。（資料圖／記者劉亮亨攝）

政治中心／綜合報導

有媒體報導，總統蔡英文1日與民進黨五人協調小組會面時，明白表示她是現任總統，不可能和自己的行政院長（賴清德）在公開場合進行政見辯論，也無法接受現在的黨內初選機制。針對此傳聞，前立委蔡正元嘲諷，可能「徵召一個民調較低的人，才符合她眼中的民主。這種鳥籠民主，蠻適合民主退步黨。」

民進黨協調小組3月29日約詢賴清德後，4月1日也在總統官邸與蔡英文會面。根據《上報》報導，當時蔡英文對小組成員抱怨，她不僅是現任總統，也確定要爭取連任，沒想到現在竟是她任命擔任最久的行政院長要來挑戰，這對民進黨不是好事，黨內整合也會有困難。

▲賴清德表示，一定會走完初選程序。（圖／翻攝自賴清德臉書）

當時蔡英文對小組成員說，她從沒想過要初選，也不可能和自己的行政院長在公開場合進行辯論，甚至一起談民進黨政府3年執政的功過，這是她無法接受的，更何況國家處於危險狀態，中共軍機剛飛過海峽中線，若民進黨這時候內鬨，對黨對台灣民主都會是很大的傷害。

該傳聞一出後，引發外界熱議。隨後總統府發言人張惇涵在6日深夜回應，內容諸多與事實不符，協調是初選制度的一環，總統的態度就是尊重協調小組安排，並全力配合協調小組的協調作業。

儘管張惇涵表示，蔡英文尊重協調小組安排，蔡正元仍在7日於臉書上發文批評，「鳥籠民主。蔡英文拒絕民進黨已成慣例的總統初選，她的理由是『大陸威脅日甚，她沒空準備初選』，她又認為舉辦她跟賴清德辯論會傷害台灣民主，可能她真正要的是民進黨直接徵召她，徵召一個民調較低的人，才符合她眼中的民主。這種鳥籠民主，蠻適合民主退步黨。」