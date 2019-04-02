翁章梁批韓國瑜傷害茶農　孫大千：吃不到葡萄說葡萄酸

▲阿里山地區茶農、產區農會人士上月31日在翁章梁、陳明文陪同下，聚集在嘉義縣政府召開記者會，嚴正抗議「茶農火大了！」（圖／取自翁章梁臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭爆料，2014年擔任北農總經理期間曾與昆山水中仙公司簽訂MOU採購阿里山高山茶1萬盒，最後只出貨700盒，儘管韓國瑜解釋是因為農藥殘留和混茶問題，引發嘉義茶農不滿，但嘉義縣長翁章梁質疑，此說對茶農傷害很大，韓國瑜是否因為只賣了700盒茶，怕丟臉才會有如此說法。對此，前國民黨孫大千則認為，翁章梁「吃不到葡萄說葡萄酸」。

孫大千2日在臉書聲援韓國瑜，他認為翁章梁「吃不到葡萄說葡萄酸」，當時出口被檢出混茶及農藥殘留的問題，根本是因為無良的經銷商所造成，卻刻意要把無辜的茶農扯進來；既然有爆料的消息來源，為什麼不敢把這件事情說清楚，而刻意要模糊真相來煽動茶農圍剿韓國瑜？

孫大千表示，更惡劣的是，為什麼要再次點名阿里山茶和梨山茶？「這件事情被你們鬧到舉國皆知，難道為了打擊韓國瑜，你們居然不惜傷害這兩個重要茶葉產地的品牌和茶農嗎？你們兩位究竟為嘉義縣的農產品簽訂了多少訂單？為什麼不敢大聲地說出來呢？自己做不到，就眼紅的雞蛋裡挑骨頭，「打混的」去為難「做事的」，難道不覺得很丟臉嗎？」

針對翁章梁的指控，韓國瑜日前表示，在北農期間個案與茶農無關，是經銷商因品管不良或一時疏忽等原因，造成供貨與試喝時品質不一，造成退貨影響商譽，因此高雄現在不經過中盤商，直接向產地農民採購；至於「丟臉說」，「嘉義縣長翁章梁，請專心幫農民爭取訂單保障權益，問自己幫農民做了什麼，不要只顧搞政治動作，混淆視聽。」