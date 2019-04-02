　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁章梁批韓國瑜傷害茶農　孫大千：吃不到葡萄說葡萄酸

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼阿里山茶沒賣掉說「混茶農藥殘留」　茶農怒吼：韓國瑜道歉。（圖／取自翁章梁臉書）

▲阿里山地區茶農、產區農會人士上月31日在翁章梁、陳明文陪同下，聚集在嘉義縣政府召開記者會，嚴正抗議「茶農火大了！」（圖／取自翁章梁臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭爆料，2014年擔任北農總經理期間曾與昆山水中仙公司簽訂MOU採購阿里山高山茶1萬盒，最後只出貨700盒，儘管韓國瑜解釋是因為農藥殘留和混茶問題，引發嘉義茶農不滿，但嘉義縣長翁章梁質疑，此說對茶農傷害很大，韓國瑜是否因為只賣了700盒茶，怕丟臉才會有如此說法。對此，前國民黨孫大千則認為，翁章梁「吃不到葡萄說葡萄酸」。

孫大千2日在臉書聲援韓國瑜，他認為翁章梁「吃不到葡萄說葡萄酸」，當時出口被檢出混茶及農藥殘留的問題，根本是因為無良的經銷商所造成，卻刻意要把無辜的茶農扯進來；既然有爆料的消息來源，為什麼不敢把這件事情說清楚，而刻意要模糊真相來煽動茶農圍剿韓國瑜？

孫大千表示，更惡劣的是，為什麼要再次點名阿里山茶和梨山茶？「這件事情被你們鬧到舉國皆知，難道為了打擊韓國瑜，你們居然不惜傷害這兩個重要茶葉產地的品牌和茶農嗎？你們兩位究竟為嘉義縣的農產品簽訂了多少訂單？為什麼不敢大聲地說出來呢？自己做不到，就眼紅的雞蛋裡挑骨頭，「打混的」去為難「做事的」，難道不覺得很丟臉嗎？」

針對翁章梁的指控，韓國瑜日前表示，在北農期間個案與茶農無關，是經銷商因品管不良或一時疏忽等原因，造成供貨與試喝時品質不一，造成退貨影響商譽，因此高雄現在不經過中盤商，直接向產地農民採購；至於「丟臉說」，「嘉義縣長翁章梁，請專心幫農民爭取訂單保障權益，問自己幫農民做了什麼，不要只顧搞政治動作，混淆視聽。」

ET快訊
人妻暈船三戰小王被狂盧「想嘿咻」　清醒後竟聯手丈夫反擊
快訊／行政院前院長郝柏村　「左側無力」緊急送三總

關鍵字：翁章梁,韓國瑜,茶農,孫大千

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罵完禽獸又圍剿　黃昭順混怒了：人民會同意罷免韓國瑜？

吳敦義不考慮「郭台銘披藍袍選總統」　原因曝光

101歲郝柏村送三總　游淑慧：目前無大礙

翁章梁批韓國瑜傷害茶農　孫大千：吃不到葡萄說葡萄酸

韓國瑜「不考慮2020」有伏筆　確定被動納總統初選

卓榮泰：民進黨內正醞釀用其他方式決定候選人　換將霸王條款掀熱議

只求吃飽=禽獸？他翻出照片：蔡英文7年前也曾說「三餐溫飽」

傳港府要撤我調查局駐港人員　陸委會：相信台港會務實考量

謝長廷化身小粉絲！臉書秀「王柏融親筆簽名棒球」...日媒報導照加碼曝光

韓國瑜：任期4年是常識！　強力回應「2020選總統」議題

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

漁光島藝術節開幕「零件殘骸」　滿地民眾狂搖展品...網：真的很沒水準

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

罵完禽獸又圍剿　黃昭順混怒了：人民會同意罷免韓國瑜？

吳敦義不考慮「郭台銘披藍袍選總統」　原因曝光

101歲郝柏村送三總　游淑慧：目前無大礙

翁章梁批韓國瑜傷害茶農　孫大千：吃不到葡萄說葡萄酸

韓國瑜「不考慮2020」有伏筆　確定被動納總統初選

卓榮泰：民進黨內正醞釀用其他方式決定候選人　換將霸王條款掀熱議

只求吃飽=禽獸？他翻出照片：蔡英文7年前也曾說「三餐溫飽」

傳港府要撤我調查局駐港人員　陸委會：相信台港會務實考量

謝長廷化身小粉絲！臉書秀「王柏融親筆簽名棒球」...日媒報導照加碼曝光

韓國瑜：任期4年是常識！　強力回應「2020選總統」議題

老爸喝醉認錯老婆　15歲女兒遭性侵反怪罪社工：我原諒他了

窮父盲腸炎拒開刀…淚「有工作才有薪」！暖醫塞5千鈔：你家3孩要吃飯

罵完禽獸又圍剿　黃昭順混怒了：人民會同意罷免韓國瑜？

上班族低薪怕養不起小孩　家庭月收入平均破10萬才養得起1個

家樂氏業務調整　400億出售部分零食業務給費列羅

王源剪頭髮了！「眉上3公分短瀏海」　新髮型帥哭女粉：又戀愛了

岱宇去年轉虧為盈　決議配發股利0.7元

不再怕蛀牙！　兒童有這些「塗氟補助」你知道嗎？

台股三王喊衝　台股早盤大漲逾85點站上10,700點關卡

此生必去！馬爾地夫「夢幻度假村」盡享海中盪鞦韆+絕美日落

地表最強「煞車預警」5秒神預測！　人夫們淚：我家的只有休眠模式

政治熱門新聞

只求吃飽=禽獸？蔡英文7年前也..

柯P愚人節發文　釣出學姊11字..

陳明通澄清　禽獸說非針對韓國瑜

正面舌戰20分鐘　陳致中慘敗韓..

搭檔郭台銘選總統　韓國瑜回應了

韓國瑜：任期四年是常識！　

陳明通禽獸論　韓國瑜：你眼睛瞎..

傳撤駐港人員　陸委會回應了

民進黨初選變調？卓榮泰：有在醞..

韓國瑜自爆：馬雲想到高雄看看

韓國瑜納總統初選　「不考慮20..

不甩蔡英文！共軍又派3軍機飛過..

聘輔選大將任高輪董座　韓國瑜：..

阿里山茶混茶　茶農：韓國瑜道歉

更多熱門

相關新聞

韓國瑜納總統初選　「不考慮2020」有伏筆

國民黨總統初選紛擾不斷，高雄市長韓國瑜雖然表態「堅持不考慮2020」，卻又語帶玄機說：「人所能負，我必能負」，讓外界霧裡看花。

韓國瑜：任期四年是常識！　

陳明通澄清　禽獸說非針對韓國瑜

聘輔選大將任高輪董座　韓國瑜：絕對沒問題　

正面舌戰20分鐘　陳致中慘敗韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！

即／巴黎台灣學生　宿舍輕生亡

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞炸

《玩很大》輸了走心：氣死！

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

奧迪車主謀殺式橫移！物流車撞上護欄卡死

IKEA百元商店4月底收攤民眾驚呼

脫外套有收視　熊熊下秒雙手攤開

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面