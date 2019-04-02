一家人才剛吃完晚餐...父返家遭混凝土車輾斃！女兒見屍崩潰哭喊：我不信

▲老翁騎車遭混凝土車倒車輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



地方中心／台北報導

台中一名鍾姓男子上月30日開預拌混凝土車在豐原區巷內倒車時，因沒有注意到後方狀況，擦撞到賴姓老翁的機車，把人當場輾斃。死者女兒趕到現場見到父親冰冷遺體放聲痛哭，「剛剛一家人才吃完飯，怎麼會發生這樣的事情。」令人鼻酸。

警方調查，賴姓老翁（77歲）與女兒聚餐，結果返家途中遇到鍾男駕駛著預拌混凝土車倒車，造成在後方的他來不及閃避，當場捲入車底頭顱破裂，命喪車輪下。

▲輪胎上都是血跡。



鍾姓駕駛向員警表示，倒車準備進入工地卸貨，在這之前有先看一下後視鏡，確定沒人後才啟動，沒想到就聽到「碰」一聲，下車查看發現撞到人。警方指出，鍾男雖沒有酒駕，但倒車時未注意後方狀況導致把人撞死，將依業務過失致死罪嫌送辦。

而死者女兒聞訊後趕到現場，看到父親遺體蓋著白布，躺在地上一動也不動，當場痛哭失聲。她哭著向員警說，爸爸晚上騎機車從潭子到豐原找她，2人一起吃晚餐，沒想到返家途中竟然發生車禍，不敢相信這怎麼可能；最後在人員攙扶下，才能勉強進行後續事宜。

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