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為了50萬爭吵！越南狠父怒舉7日嬰丟井斃命　妻悲痛：不責怪丈夫

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▲▼水井（圖／Pixabay）

▲越南一對夫妻因為金錢問題爭吵，丈夫狠心將剛誕生7天的嬰兒丟入水井致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

越南日前發生一起人倫命案，一名男子為慶祝妻子生子一週，邀請朋友到家中聚餐，宴席上夫妻突然為了金錢吵架，男子一時氣憤將兒子抱起帶到院子裡的水井重重丟下。事發突然，在場眾人來不及反應與阻止男子行為，事後趕緊到水井搶救嬰兒，但打撈上來時嬰兒已無生命跡象，男子也被警方逮捕接受調查。

綜合媒體報導，命案發生在越南中部義安省（Nghe An）葵合縣（Quy Hop），該對夫妻2年前透過朋友介紹認識後交往、結婚，丈夫22歲、妻子23歲，由於家境不富裕，一直到妻子懷孕6個月後丈夫才借錢籌辦婚禮。

報導指出，就在孩子誕生後一週，男子舉辦小宴會邀請朋友來家裡聚餐，慶祝兒子誕生，原本宴會氣氛融洽，就在夫妻談論到生小孩時花費的50萬越南盾（約台幣664元），丈夫懷疑妻子私下挪用財產，一番爭論後，男子憤怒地抱起嬰兒衝出門外，一把丟進院子裡的水井，嬰兒當場死亡。

妻子表示，由於家境不好，一直到懷孕6個月後丈夫才向朋友借錢舉辦婚禮，目前為止也還沒有付完辦婚禮的3000萬越南盾（約台幣4萬元），既然悲劇已經發生，也不責怪先生，只希望辦完法會送走孩子。

根據丈夫親戚的說法，男子家境清寒、父親早逝，母親獨自扶養他和兩位姊妹多年，當天聚餐時男子曾喝了一罐啤酒，不過應不至於酒醉釀禍。命案發生後，義安省警方迅速帶走男子並調查此案，而當地居民和工會也前來探望，鼓勵、支持他們一家人。

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關鍵字：東南亞要聞,越南,男嬰,人倫悲劇

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