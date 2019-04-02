嫁宮廟二代！新婚妻亂拜觸禁忌　地基主親「施壓」先生：快離婚

▲拜拜供品。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

台灣民間信仰「地基主」是住宅、房屋的守護神，不少人在拜土地公時會一併祭拜。不過有位女病患就曾透露，自己嫁給了宮廟二代，因為老是學不會拜拜的步驟和文化，導致家裡的地基主看不下去，親自給先生「施壓」，要他跟太太離婚，讓醫學講師也傻眼。

生理醫學講師Wendy在節目《震震有詞》上分享一位病人的案例，她表示有位女病人的先生是宮廟第二代，家裡有非常虔誠的信仰；不過剛嫁過去的她有被鬼壓床的現象，醫療方面也沒有診斷出睡眠障礙或是鉀離子偏低的情形，因此Wendy認為這應該是像新兵入伍時會出現的「環境適應障礙」，只能請病患學習多放鬆。

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▲宮廟文化有許多禁忌和要注意的細節，但這位人妻卻老是學不會。（示意圖／翻攝自pixabay）

Wendy表示，過了半年後這位女病人又出現了，這次還說先生也被鬼壓床。病人透露，由於她總是學不會宮廟的文化，拜東西常常觸犯禁忌或是拜錯，連家裡「地基主」都看不下去，竟現身「壓老公」，要她趕快跟妻子離婚。Wendy也無奈指出，這位病患深信地基主和鬼壓床，他們也無法從醫學角度給予幫助，「我心裡面很想跟她講說，妳要不要先請地基主去跟律師好好談一談。」

網友看完都覺得不可思議，「家裡是宮廟不可能被壓吧...還有地基主哪會管那麼多﻿」、「想太多，丈夫要離婚還歸咎於地基主...無言」、「為了離婚理由一堆」。

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