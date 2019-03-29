職業軍人盜刻岳父母印章與懷孕小女友結婚　離婚後被告





▲職業軍人偽造岳父母的印章跟小女友結婚，遭判刑定讞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

曾當職業軍人的台中市蔡姓男子，2014年間與當時僅19歲的懷孕小女友想結婚，蔡男竟偽造準岳父母的印章，並找朋友偽造簽名。蔡男婚後3年離婚，岳父母提告偽造文書。最高法院審理後，29日將蔡男判刑3月、得易科罰金9萬元；蔡男朋友判刑2月、得易科罰金6萬元定讞。

判決指出，本案發生於2014年8月間，當時為職業軍人的蔡男，因19歲趙姓小女友懷孕，決定步入結婚禮堂。他明知民法規定未滿20歲男女結婚時，必須獲得法定代理人的同意，但蔡男未得到準岳父母的同意，就打算先登記結婚。

蔡男在台中市某地，偽刻準岳父母印章後，由蔡男告知翁姓友人其岳父母身分證號、地址、電話等資料，再由翁男在結婚同意書上填寫岳父母的身分資料，並在法定代理人簽章欄內偽造岳父母簽名；蔡男另外在結婚同意書簽章欄處，蓋用偽造印章。最後再由蔡男帶女友向不知情的戶政事務所承辦人員，謊稱已獲得趙女父母同意辦理結婚登記成功。

但2人結婚3年後反目，決定離婚，蔡男並將兒子帶走。岳父母不甘心，一狀告上法院，蔡男、翁男遭提起公訴。

法院審理時，蔡男否認犯罪，辯稱岳父母不但同意，甚至還參加迎娶儀式，也參加了婚宴，他並未偽造文書。但法院根據客觀事實，認定蔡男、翁男未獲同意而偽造印章、簽名，均成立偽造私文書罪。一二審法院均將蔡男判刑3月、翁男2月，均可易科罰金。案經上訴第三審，最高法院29日駁回上訴定讞。

