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「我做佛家要修煉」夫拒愛愛26年　妻心寒放生：結婚隔年就分房睡

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄楊姓男子與妻子阿梅（化名）婚後育有2名子女，但隔年就以「佛家要修煉」為由拒絕行房，這一分房就長達26年，後來更是直接分居兩地，夫妻倆幾乎形同陌路。阿梅受不了這段婚姻一直都是由自己來維持，就連對子女的教育、生活大小事也只有一人操持，心寒之下才決定訴請離婚。

▲▼床單,被單,房間,套房。（圖／示意圖／pixabay）

▲楊男與阿梅婚後一年就分房睡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

阿梅指控，她與丈夫是在1992年1月結婚，並在高雄市買房居住，但婚後因為價值觀差異太大，根本無法好好溝通，因此經常發生爭吵、冷戰，隔年就開始分房睡，幾乎沒有性生活，「孩子的教育、日常生活等家中一切大小事務，幾乎全靠我一人維持、承擔，他很少主動協助或分擔責任，長期下來讓我感到身心俱疲。2015年間他離家出走，我們從此分居兩地、形同陌路，顯然雙方的感情已經淡薄，也沒有經營或維護的意願，這才決定訴請離婚。」

但楊男反駁，婚後隔年開始分房睡是因為擔心會干擾妻子的睡眠，「我做佛家要修煉、要養精神，所以沒有很常跟她一起睡，也盡量不要有性行為，如果有慾望才會做。2015年離家是因為她有歇斯底里的哭鬧情況，我怕她自殺，才會另外找地方住，但每個月仍有拿2萬元回去貼補家用，加上我是從事保全業，休息時間很短，才會沒辦法與妻兒好好溝通。」

▲▼佛珠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲楊男聲稱自己是佛家要修煉，怕打擾到妻子睡覺才會分房。

不過，兩人未成年的孩子到庭證稱，「爸爸離家是因為家庭不合，每天家裡的氣氛都很冰冷，爸爸媽媽也很少講話。爸爸離開前幾乎天天都在為了離婚的事吵架，媽媽有跟我解釋原因，但我很難具體說明，算是長年累積而成，他們分住不同房間的狀況大概從我國中或國小的時候就開始了，到現在應該已經有10年了。」

高雄少年及家事法院法官認為，兩名子女皆證稱雙親婚姻出現重大破綻，況且兩人長年來沒有任何良善的相處與互動，溝通冷漠，先是分房睡，後來又演變成分居，顯然已經無法透過溝通協調來修補感情裂痕，夫妻共同生活的誠摯基礎已經產生動搖，如果強求維持婚姻也只會徒增雙方的精神痛苦，因此裁准離婚。

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關鍵字：高雄,離婚

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