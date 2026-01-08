不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

▲不滿大陸妻子被拒絕入境，楊姓男子以信件或電子郵件恐嚇國境事務大隊承辦官員。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

北市楊姓男子的陸籍配偶前（2024）年2月申請來台入境，但國境事務大隊官員面談後，未通過楊妻的申請，楊不滿妻子被拒絕入境，竟以信件或電子郵件，連續恐嚇國境事務大隊承辦人員，致使心生畏懼向航警局報案提告；桃園地院審理時，楊男坦承犯行，法官審結依恐嚇、恐嚇公眾共4罪，分別判處有期徒刑2月至4月不等，應執行有期徒刑8月，本案還可上訴。

檢警調查，楊姓男子與國境事務大隊承辦科員互不相識，楊男的陸籍配偶於2024年2月10日欲申請來台與楊男團聚，經國境事務大隊承辦人員面談後未通過，因此拒絕入境。楊男事後心生不滿，竟於2024年11月至2025年5月間連續8次，透過移民署國境事務大隊申訴用電子郵件，或以寄送掛號信之方式，傳送及寄送欲加害官員生命、身體、財產等內容文字、圖片至上開國境事務大隊，恐嚇承辦人員、或恐嚇公眾，致承辦人員、國境事務大隊辦公室之不特定人心生畏懼，致生危害於公眾之安全，經向航警局報案提告，桃園地檢署偵結依妨害秩序、恐嚇等罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告楊男坦承犯行不諱，航警局與檢方提供相關事證、電子郵件、信件內容等佐證，足堪犯行明確。法官認為，本案僅因告訴人裁定其配偶拒絕入境，被告基於氣憤，於長達一年時間內，寄送恐嚇內容之電子郵件、掛號信件予告訴人及被害機關收受，所為已侵害告訴人及被害機關中任職之職人員免於恐懼之自由，也針對「特定數人」之生命、身體法益造成威脅，對公務機關承辦人員著實造成沉重壓力，危害非輕。

法官審酌，被告為智識正常之成年人，遇事不思理性處理，竟僅因不滿告訴人對其配偶所為拒絕入境之處分，即於長達一年的時間內，恣意不斷寄送恐嚇之電子郵件、掛號信件予告訴人及被害機關，缺乏法治觀念，且侵害告訴人及被害機關中任職之職員們之權益，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可。審結依恐嚇、恐嚇公眾共4罪，分別判處有期徒刑2月至4月不等，應執行有期徒刑8月，本案仍可上訴。