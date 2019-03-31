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社會 社會焦點 保障人權

買賣糾紛要紅包　狂男：割xx塞嘴巴...全新竹都知道　

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檳榔,口腔癌,掉牙,牙周病。（圖／達志／示意圖）

▲男子因買中古車無法過戶，於是在臉書社團嗆聲業務員。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名男子因購買中古BMW無法過戶在臉書社團大罵業務員，業務員林男認為男子的言論已構成毀損他的社會評價，同時也讓他感到恐懼害怕，因此控告對方恐嚇罪，並附帶民事求償30萬元，要求登報道歉。另再依恐嚇罪判拘50日，易科罰金5萬元。

呂男2017年3月間花120萬向1家二手中商買了1台BMW，因無法過戶，導致發生買賣糾紛，呂在FB及爆料公社大罵車商業務員「BMW訂金你是一定要還我辣！！還多包1個紅包公開跟我道歉！以前有一個偷我媽LV皮夾。我說要把他10隻手指剁下來丟到馬桶沖掉，他隔天包1個6萬6的紅包給我，全新竹都知道……我給我捕到你就拿藍波刀把你懶覺割下來。塞到你嘴巴裡」、「台北中和垃圾二手車行！店長林XX！嘎北莊孝維就對了！」

呂男向民事法官表示，他付3萬訂金給車商買車，但對方卻無法過戶，要求買其他車，他不願意，要求退訂3萬元，讓他台北、新竹2地跑，對方都避不見面，還說不能退訂，只能買其他車，才覺得被騙在FB罵他，只是想要回訂金而已，要求駁回請求。

根據刑事判決，民庭法官認，呂男在FB發表這些公開言論，依社會通念是足以使人心生畏怖，且確實令人不堪、屈辱感受，貶低人格尊嚴，已損及林男社會上人格評價，認原告主張有理。審酌雙方社經地位及收入，判呂男應賠3萬元，免登報道歉。

★圖片為版權照片，由達志示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志示意圖許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：爆料公社,恐嚇,中古車,過戶

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