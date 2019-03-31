為14元痛下殺手！3未成年人搶劫48歲女性　強摀口鼻導致窒息身亡

▲四川省寶興縣發生一起3名未成年人搶劫殺害48歲女性的駭人事件。（示意圖／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導

中國大陸四川省寶興縣居民於本月28日在當地的小學前商店內發現一具女屍，警方隨後在當日下午逮捕3名「未成年」的嫌疑人，據了解起因是嫌犯打算在被害人店中購物，但因為身上錢不夠而意圖搶劫，一番爭執後痛下殺手。3人遭逮捕時皆承認犯案，詳細過程、動機仍在偵辦當中。

根據陸媒報導，寶興縣公安局於29日發布消息指出，3名未成年嫌疑犯均已輟學，其中14歲張姓少年28日受到15歲黃姓少年和16歲張姓少年邀請，以介紹女朋友為由到寶興縣旅遊，不過3人身上沒有足夠旅費，當晚露宿當地的菜市場。

▲當地公安發布通知說明案情。（圖／翻攝自大陸網站）

3名嫌疑犯後來到48歲的被害人店中購物，因為身上不足3元人民幣（約14元台幣）而萌生搶劫意圖，雖然女店主奮力抵抗，仍然寡不敵眾，3人最後摀住被害人口鼻導致其窒息身亡，並搶走部分錢財和一支手機。

據了解，當地居民發現女屍後報案，警方立刻介入調查，在追捕過程中，其中一名嫌疑犯意圖逃跑，就在警方對空鳴槍示警後放棄抵抗，3人皆承認犯下罪行。由於3名嫌疑犯皆為未成年，該案件引發廣泛關注，目前全案正在偵辦當中。