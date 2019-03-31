　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

為14元痛下殺手！3未成年人搶劫48歲女性　強摀口鼻導致窒息身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

綁架,擄人,性犯罪,性暴力,迷姦,性侵,性別暴力（圖／記者季相儒攝）

▲四川省寶興縣發生一起3名未成年人搶劫殺害48歲女性的駭人事件。（示意圖／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導

中國大陸四川省寶興縣居民於本月28日在當地的小學前商店內發現一具女屍，警方隨後在當日下午逮捕3名「未成年」的嫌疑人，據了解起因是嫌犯打算在被害人店中購物，但因為身上錢不夠而意圖搶劫，一番爭執後痛下殺手。3人遭逮捕時皆承認犯案，詳細過程、動機仍在偵辦當中。

根據陸媒報導，寶興縣公安局於29日發布消息指出，3名未成年嫌疑犯均已輟學，其中14歲張姓少年28日受到15歲黃姓少年和16歲張姓少年邀請，以介紹女朋友為由到寶興縣旅遊，不過3人身上沒有足夠旅費，當晚露宿當地的菜市場。

▲▼中國大陸四川地區發生一起3名未成年人搶劫殺害48歲女性的事件。（圖／翻攝自大陸網站）

▲當地公安發布通知說明案情。（圖／翻攝自大陸網站）

3名嫌疑犯後來到48歲的被害人店中購物，因為身上不足3元人民幣（約14元台幣）而萌生搶劫意圖，雖然女店主奮力抵抗，仍然寡不敵眾，3人最後摀住被害人口鼻導致其窒息身亡，並搶走部分錢財和一支手機。

據了解，當地居民發現女屍後報案，警方立刻介入調查，在追捕過程中，其中一名嫌疑犯意圖逃跑，就在警方對空鳴槍示警後放棄抵抗，3人皆承認犯下罪行。由於3名嫌疑犯皆為未成年，該案件引發廣泛關注，目前全案正在偵辦當中。

ET快訊
警闖紅燈追車「撞殘女騎士」！25歲甜美正妹全身癱瘓　檢不起訴
《炮仔聲》王宇婕穩交會計師男友7年！首曝光進度
快訊／孟耿如首發聲！親PO「弟弟視角」：我知道你會陪我走完

關鍵字：搶劫,未成年,窒息,殺人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

為14元痛下殺手！3未成年人搶劫48歲女性　強摀口鼻導致窒息身亡

佈局AI！陸教育部核准35所大學設人工智能系　學術專利申請領先各國

華聞快遞／上海文旅業啟動年度重磅活動　40條線路展現城市魅力

國泰女員工打過疫苗也中招！港機場「再失守」麻疹增至33宗

山東廚師掌臂蘸墨汁作畫「用拍的」　山水超有意境！

大批瀕危物種走私案曝光！　南寧海關查獲「155隻穿山甲」

中方「超10億美金」地產商佔全球58%　領先美國113人

帶「豪華水果籃」拍片推農產　韓國瑜：價格較貴，但品質絕對棒

22歲正妹拒拍片賺錢遭「割喉示眾」慘死　行刑男友：你惹毛我了

3屁孩吃「13元炸薯條」不付帳！直接殺死老闆　網：他們是魔鬼

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

萌娃化身小如懿飆演技！　重現「遭掌摑、斷髮片段」超傳神

「下面搔癢」痛到不能走路！　辜莞允急診揪病因：這是第一次

為14元痛下殺手！3未成年人搶劫48歲女性　強摀口鼻導致窒息身亡

佈局AI！陸教育部核准35所大學設人工智能系　學術專利申請領先各國

華聞快遞／上海文旅業啟動年度重磅活動　40條線路展現城市魅力

國泰女員工打過疫苗也中招！港機場「再失守」麻疹增至33宗

山東廚師掌臂蘸墨汁作畫「用拍的」　山水超有意境！

大批瀕危物種走私案曝光！　南寧海關查獲「155隻穿山甲」

中方「超10億美金」地產商佔全球58%　領先美國113人

帶「豪華水果籃」拍片推農產　韓國瑜：價格較貴，但品質絕對棒

22歲正妹拒拍片賺錢遭「割喉示眾」慘死　行刑男友：你惹毛我了

3屁孩吃「13元炸薯條」不付帳！直接殺死老闆　網：他們是魔鬼

川普推特語錄／為了感謝蓋拉格曾在美軍服務　他將轉移到管制較少的監獄

中職／猿獅用人破紀錄　陳鏞基隔590天站游擊

專訪／黃小柔10段戀愛「遇渣男」　巧遇前任超強氣場「一句話」完勝

清理冰箱見「黑色烏魚子」想丟！阿母爆氣狂罵　網驚：極品血子

直擊松鼠挖到吐司大寶藏…樂歪到狂喜升天　用尾巴跳探戈

為14元痛下殺手！3未成年人搶劫48歲女性　強摀口鼻導致窒息身亡

17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」

狐狸喜叼兔子...慘遭白頭海鵰搶劫　爆氣反擊「史詩級」空中激戰

蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻

Netflix《愛x死x機器人》討論度持續攀升！看完第一集就停不下來

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

大陸熱門新聞

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘..

床的世界、和成研發長照產品登陸

出身豪門淪小三！26歲正妹女主..

男謊報見浮屍　3天後自己溺死池..

棄救早產兒！爸說完這句出現奇蹟

搶劫

他加入群組被騙30萬才知其他人..

3屁孩為吃13元炸薯條殺死老闆

39歲暖男11年養400孩子　..

長腿正妹女主播慘變小三吸毒遭逮

3歲童墜海！3大人忙搶救…結果..

正妹直播「黃鱔塞下體」狂撈42..

母雞產下2層殼「花生蛋」！

乘客帶低速炸藥　巴士自燃吞26..

更多熱門

相關新聞

懷疑女友另結新歡　小男友殺人遭羈押

北市1名20歲的張姓男子，因不滿女友疑似另結新歡，所以在41歲曾姓女友夜唱結束返家時，2人在家中爆發口角，竟徒手將曾女勒斃，因曾女掙扎時有脫肛，所以張男將曾女衣物脫下丟進廁所。

資收男拿鐵片刺穿賣菜郎胸口　再把凶器拿去賣錢

資收男求愛不成　拿鐵片貫穿她男友的胸口

欠鉅債買凶殺己　更三審改判輕

華聞快遞／大陸未成年網路普及率破九成

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光

警追毒犯撞殘25歲女騎士！檢不起訴

宣布不參選2020？　韓國瑜：四年讓大家看見我履行諾言決心

梧桐妹回台！賈靜雯接機：終於抱到她

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

說好代購費　同事翻臉：只給原價

剛求婚郭碧婷！向佐突刪文網傻眼

網讚「會躲鏡頭的偶像」：難怪紅

台中超狂新旅店把洞穴搬進房間中！

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面