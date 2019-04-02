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社會 社會焦點 保障人權

驚悚瞬間！飛行傘墜蘇花公路險陸空對撞　目擊者驚呼：那ㄟ安捏

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地方中心／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉2月10日才發生一起飛行傘墜落意外，導致一名王姓教練傷重不治。1日竟再發生飛行傘從天而降掉落在蘇花公路的事故，所幸行經該路段的駕駛即時反應，減速繞道而行才沒釀成傷亡，該起事故也讓後方駕駛捏了一把冷汗，直呼「那ㄟ安捏」，墜落的過程也全被鏡頭捕捉下來。

▲花蓮三棧飛行傘操作不慎，卡在路燈意外降落在台9線公路上。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮三棧飛行傘操作不慎，卡在路燈意外降落在台9線蘇花公路上。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

這起事故發生在花蓮縣新城鄉三棧地區，一架黃色的飛行傘疑似因操作不慎，未能如預計般降落在飛行場地內，反倒是直接摔在蘇花公路上被民眾直擊。

根據目擊駕駛所錄下的影片，車內孩子看見飛行傘從天而降時，嚇得直呼「他要下來了」，隨即看見飛行傘先是勾到一旁的路燈，接著直接摔到馬路上，讓目擊者忍不住頻頻驚呼「那ㄟ安捏」，幸好當時交通號誌為紅燈，路上並無疾行的車輛，後方駕駛有足夠的反應時間，緩緩繞道而行；至於飛行傘玩家則在跌落路面後，被其他人攙扶離去。

▲花蓮三棧飛行傘操作不慎，卡在路燈意外降落在台9線公路上。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮三棧飛行傘操作不慎，卡在路燈意外降落在台9線公路上。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮三棧飛行傘操作不慎，卡在路燈意外降落在台9線公路上。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

據了解，該地區有民間業者自行經營飛行傘體驗活動，幾乎每日都有遊客體驗搭乘飛行傘從三棧地區飛越太平洋後降落，但這項活動卻嚴重影響當地軍機及民航機飛航安全，當地居民多次和相關單位溝通卻都不了了之。

花蓮縣政府對此回應，雖然三棧飛行場場地不符合規範，業者也未合法提出申請，但礙於無動力飛行傘屬體育署管轄，中央亦尚未訂定法規來管理及查核，因此縣府目前無法源依據來對業者開罰。可說是無法可管也無法可罰。

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關鍵字：飛行傘,花蓮,墜落,蘇花公路

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