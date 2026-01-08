　
社會 社會焦點 保障人權

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

▲▼新北莊姓男子欠繳酒駕罰單求別扣薪影響生計，新北分署先協助轉介他去戒治酒癮。（圖／新北分署提供）

▲新北莊姓男子欠繳酒駕罰單求別扣薪影響生計，新北分署先協助轉介他去戒治酒癮。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名擔任保全員的莊姓男子5年內被查獲第2次酒駕，罰鍰9萬元連同其他交通罰單8萬餘元，通通欠繳，直到被行政執行署新北分署扣押薪資，才出面求饒每月扣薪希望降為3000元，以便他扶養年邁父母，新北分署要他提出佐證再說，在此之前，先協助轉介他戒治酒癮，以免再犯酒駕害人害己。

現年30多歲的莊男去年（2025年）酒後騎乘機車被警員攔檢查獲，因欠繳酒駕罰鍰與另9張交通罰單共17萬4600元，去年7月陸續移送新北分署強制執行，莊男多次被新北分署通知到案說明，一概不理會，去年12月得知被扣押擔任保全員的薪資，不得不面對。

莊男向新北分署坦承本案是上班時間喝酒，下班騎機車外出買宵夜被逮，過去也曾因類似狀況，被依公共危險罪判刑，繳不起易科罰金而改服勞役數月。

莊男求饒指出，擔任夜班保全月薪約3萬5000元，每月負擔9000元房租，須獨力扶養同住的82歲父親與70歲母親，若依規定每月扣走1/3薪水清償罰鍰，他和父母生活恐將陷入困境，希望酌減扣薪金額為每月3000元，減輕經濟壓力。

新北分署要求莊男提供租約、全戶戶籍等相關文件，若能證明扣薪1/3即1萬餘元，確實會影響他基本生活，才可同意每月酌減為扣薪3000元。

但新北分署更關切莊男可能再犯酒駕，主動解說行政執行署去年與台灣戒酒暨酒癮防治中心合作，成立酒癮治療轉介平台協助戒癮者尋求專業治療，酒防中心並補助戒癮者每人每年4萬元等戒治資源。

莊男表示長期喝酒成習，深感酒癮影響生活與工作，卻苦無戒酒管道，同意由新北分署轉介至酒癮治療機構，希望擺脫多年酒癮困擾，避免再犯酒駕。

新北分署呼籲，酒駕不僅危害自身安全，更威脅他人生命財產，切勿心存僥倖，「喝酒不開車、開車不喝酒」，保障自己與他人安全，請民眾務必遵守交通法規，若有酒癮困擾，建議尋求專業協助，杜絕酒駕行為。

