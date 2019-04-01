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老婆外遇莽男持刀殺情敵　躲藏20年以為沒事了…結果騎機車違規被抓

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▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲張姓男子因殺了情敵，隱姓埋名躲了20年，以為過了追訴期，卻騎機車違規被查獲，新北地檢署依殺人罪將他起訴。（圖／pixabay）

記者陳以昇／新北報導

20年前一名男子懷疑自己的妻子，與另一名住在三重的男子外遇，涉嫌持刀埋伏，將外遇對象刺頸殺害後逃逸；經過20年逃亡、躲藏，日前躲到南投草屯打零工維生，卻在深夜騎機車違規左轉，被警方攔下，查出20年前殺人案，雖然他否認有犯意，新北地檢仍依殺人罪將他起訴。

張姓男子（61歲）在1997年底，因妻子（現已過世）經常夜歸或不回家睡覺，懷疑她與住在新北市三重區的李姓男子搞外遇，於是在隔年（1998年）1月，到李男住家樓下堵人，果然看到妻子與李男一起走出公寓大門，於是衝上前理論時，雙方爆發激烈口角爭執。

口角後，張男心有不甘帶著尖刀又跑到李男家樓下埋伏，見李男出現時，大喊他的名字，等轉頭時，持刀刺殺他的頸脖，送醫急救傷重不治。張男案發後開始逃亡，四處躲藏，以打零工維生。

經過20年，2018年12月張男躲到南投縣草屯鎮，原本以為已經過了法律追訴期，放心地騎機車外出購物，卻在草屯中興、大成街口懶得兩段式待轉，直接違規左轉遭警方攔查。

張男一開始謊報姓名被識破，又遲遲不肯說出真實身份，最後才吐出真言，向警方坦承，案發後過著隱姓埋名日子，每天提心吊膽，因為沒有身分證件，僅靠打零工過日子，日前才躲到草屯鎮，以為過了20年的法律追訴期，沒想到騎車違規被查到；張男雖否認有殺人犯意，新北地檢署仍依殺人罪將他起訴。

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關鍵字：外遇,殺人,20年,逃亡,交通違規

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