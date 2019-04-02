測速照相、雷射槍準備！　北市交警加強12易肇事路段執法

▲警方將針對12處容易肇事路段加強取締，並呼籲「超速一時，後悔一世」。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

台北市政府警察局針對2016年至2019年2月份的肇事路段，分析出12處容易超速肇事地點，為了防止憾事發生，於是從2日起開始針對12處路段加強規劃，利用移動式測速照相及雷射測速槍取締，另預計2019年也將啟動區間測速，採自動採證舉發，維護隧道內行車安全。

警方指出，易超速肇事路段，其中包括有仰德大道沿線、民權西路沿線、華中橋段、北安路段、市民大道沿線、水源快速道路段、塔悠路段、大度路沿線、木柵路沿線、羅斯福路沿線、內湖路及康寧路等路段，即日（2日)起將針對這些路段規劃勤務，利用移動式測速照相及雷射測速槍等科技執法設備，加強仰德大道等路段違規超速取締。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第40條規定：「行車速度超過最高時速者，可處新臺幣1千2百元以上2千4百元以下罰鍰。」，同條例第43條規定：「行車速度超過規定之最高時數60公里以上者(嚴重超速)，可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月」。

北市警局表示，為配合交通部推動科技執法及強化速度管理，預定今年度將於自強隧道及辛亥隧道，設置「區間速率多功能執法系統」，該系統將可針對超速及違規變換車道等違規行為，全時段進行自動採證及舉發，以遏止違規行為發生並維護隧道內行車安全。

北市警局再次呼籲「超速一時，後悔一世」，違規超速除了違規處罰相當嚴重外，更可能使駕駛人於遭遇突發狀況時反應不及致生危險，若能遵循道路速限行駛，除可降低事故發生機率及嚴重性外，均速之道路環境更可增加交通順暢程度。

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