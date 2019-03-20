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增值稅引豪車降價潮　大陸4S店：指導價跟經銷商沒關係

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▲▼LandRover,BMW,BENZ。（圖／翻攝自LandRover官網）

▲LandRover。（圖／翻攝自LandRover官網）

大陸中心／綜合報導

大陸國家稅務局提出關於增值稅稅率調整的通知，2019年4月1日起，生產製造業的增值稅稅率由16%降至13%。隨後，多家豪車品牌宣布響應下調產品指導價。對此，奔馳（賓士）4S店（4S店是集銷售、配件、維修與服務訊息「四位一體」的特許經營模式）的銷售人員表示，「仍照原有的優惠銷售。」

據中新經緯客戶端報導，奔馳、寶馬（BMW）、捷豹路虎（Jaguar  LandRover）、奧迪（Audi）等6家車企已經公布降價方案，其中路虎品牌車型的最高降幅達人民幣8.5萬元。

▲▼LandRover,BMW,BENZ。（圖／翻攝自官網）

▲BENZ。（圖／翻攝自BENZ官網）

據了解，此次豪車降價潮中，奔馳最高降幅人民幣6.4萬元、寶馬最高降幅人民幣6萬元、捷豹最高降幅人民幣4.2萬元、路虎最高降幅人民幣8.5萬元。

汽車分析師鍾師表示，「這次豪華車降價的原因，看似由增值稅稅率下調引發，實際上是為了借促銷搶占市場份額。」

他提到，今年整體市場空間有限，在各品牌增長均已趨緩的情況下，降價是藉勢促銷的行為，「廠商需要設法擠占對手的空間，搶奪更多的市場份額來獲得發展。」

他說，奧迪去年開始就推出一系列優惠，降價幅度高於賓士、寶馬，「因上次利潤空間已經主動讓出了一部分，所以在此輪的價格競爭中，奧迪顯得有些力不從心。」

他表示，一家企業降價後會讓更多的企業跟進，如此一來效果將逐漸減弱，「豪華車降價從短期來講會刺激銷量，但長期效果可能就微乎其微了。」

▼BMW。（圖／翻攝自BMW官網）

▲▼LandRover,BMW,BENZ。（圖／翻攝自官網）

他分析，廠商競爭愈激烈，降價優惠就愈多，但如此一來，可能會造成合資品牌的高端車型造成壓力，「豪華車降價後會擠占線有合資品牌的部分市場份額，而這種擠占的壓力還會逐漸傳導至普通合資車，進而傳遞給自主品牌。」

業內人士分析，4S店的實際銷售情況，不一定會跟隨指導價而產生波動「指導價的降幅對於消費者來說，可能並不能完全享受到。」

北京朝陽一家梅賽德斯奔馳4S店的銷售人員表示，目前店內的稱行仍照原有的優惠銷售，並沒有疊加指導價下調產生的差價，「官方下調指導價的消息我們知道，3月20日店內可能會公佈相應的調整，至於會不會擴大優惠幅度，要根據行情和車型的供需情況來定。」

北京朝陽某寶馬4S店銷售人員說到，由於購買時需要加上周邊配件，保險也需在店內購買，所以價格不會出現太大波動，「廠商建議指導價和經銷商實際售價沒有太大關係的。」

鍾師表示，對經銷商來說，進貨價格與指導價之間的部分是利潤空間，「廠商建議零售價是公開的，給消費者作為參考，但經銷商拿車的批發價才是決定其賣車價格的依據。」

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關鍵字：賓士,BMW,LandRover,奧迪,Audi,4S店

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