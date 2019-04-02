擔心吳敦義勸退2020？　朱立倫：要公開講

記者蔡浩祥／基隆報導

前新北市長朱立倫上午前往基隆慶安宮參拜，被問及與國民黨主席吳敦義會面時間，及是否擔心被勸退？他表示，只要公開講，歡迎任何主張，至於會面時間尚未敲定，只要主席有空隨時歡迎。

朱立倫表示，有關與吳敦義的會面時間，目前還沒有敲定，畢竟主席比較忙，有空的話隨時歡迎。被問到黨中央是否有來敲時間，他說，「還沒，但隨時都可以」。

媒體追問，時逢7日大甲媽祖起駕，是否可能選在這時間進行會面？朱立倫說，都配合，但可能時間不太一樣，主席是參加起轎儀式，他則是跟著信眾一起。

不過，部分黨內人士放話稱，韓國瑜之所以還沒表態參選2020，主要是卡在議會開議，待議會結束後，就會宣布。對此，朱立倫重申國民黨要團結，沒有任何分裂本錢。

他強調，要徵召就大大方方，別造成黨內困擾，也別造成韓市長任何困擾，「只要大家決定，就是團結一致，若要初選，就得公平」。

有關民進黨近來猛攻韓國瑜，是否擔心韓格局被拉高。朱立倫未正面回應，僅說不管民進黨什麼作為，最期待的就是兩岸和平，民進黨不僅卡死兩岸和平，還要卡死民眾賺錢的機會，其實人民真的是不要台獨，要和平、要賺錢。

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者徐斌慎攝，下同）