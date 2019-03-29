爸媽寵兒花費近千元　5大網購讓你便宜買到兒童節禮物

▲博客來「歡慶兒童週」祭出圖書、雜誌、MOOK滿1,200元送100元 E-Coupon優惠。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

4天清明連假將至，同時也是兒童節的到來。網購業者觀察，兒童節前夕「玩具」相關商品訂單較平日成長超過3成，少子化趨勢帶動孩童娛樂、玩具預算支出增加，父母捨得花錢特別買禮物送小朋友，價位區間主要落在900～1,000元之間，能夠「寓教於樂」及「親子互動」的禮物最受歡迎。慶祝兒童節，5大電商推出相關活動及折扣，讓爸媽不費力就能挑到好禮物。

博客來4/1～4/10推出限定「歡慶兒童週」，圖書、雜誌、MOOK滿1,200元送100元E-Coupon之外，鎖定童書出版品，特別主打經典暢銷繪本、音樂書、遊戲書、知識類童書，像是受到小朋友喜愛的知識解謎繪本《玩具迷宮》、《柏靈頓小熊繪本套書》等，預估將可掀起另一波購物熱潮。另於4/1～4/6首6日手機登入網站，參加搖出你的娛樂FUN案，有機會抽中25元、50元、100元E-Coupon；4/1～4/7天天有推薦商品2折起，於每日8:00、10:00、12:00、16:00這4個時段整點準時開賣。

▲蝦皮購物針對不同年齡層孩童推薦人氣玩具，提供爸媽選購禮物指南，例如「People多功能七面遊戲機」適合推薦給8個月以上孩童。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物針對不同年齡層孩童為爸媽整理一份推薦禮物清單，3個月以上寶寶首推陪伴入睡最佳良伴「聲光安撫海馬」；8個月以上孩童適合網路超人氣「People多功能七面遊戲機」，訓練手部肌肉靈活，並從生活情境中啟發學習；1～7歲孩童推薦「小牛津帽T熊故事機」，唐詩、小百科、故事、中英台語歌謠等一應俱全；小學孩童則必備附點讀筆的「小牛津大全套點讀小百科」，以圖像、文字及有聲互動訓練孩子的聽力與口語表達能力，更為親子增添互動樂趣。

歡慶兒童節，東森購物網精選樂高特賣，包括小女生最愛的迪士尼公主系列、適合男生的侏儸紀世界，以及讓許多哈利波特迷瘋狂的霍格華茲城堡，至4/15止都有下殺折扣，家長可把握這一波促銷，挑選一款回家，與小朋友一起動手組裝，除了充滿樂趣，增加親子情誼，過程中還能幫助小朋友發揮想像創造力。

momo購物網針對新手媽咪與資深媽咪，即日起舉辦「婦幼會員雙享GO」活動，至3月底推出多項好康，包括2019媽媽新會員加入momo婦幼Line@回傳姓名/媽媽手冊封面並填完表單，即可獲得300紅利金，共500名；老朋友消費滿2000元，即可參加登記抽10%紅利金，限量共600名。

▲設計簡單並有多種變化玩法的益智類玩具，能幫助孩童多方探索發揮想像創造力。（圖／松果購物提供）

松果購物主打玩具總動員下殺4折起，精選大人玩具、兒童玩具及寵物玩具等品項，並引進科學趣味玩具品牌《賽先生科學工廠》進駐，力拼寵兒商機。此外，觀察近一周特別受到兒童節禮物買氣帶動，除了兒童相機銷量成長達3.3倍，益智遊戲也是熱門選項，其中「402片裝的磁力積木」相當受到歡迎，透過顏色形狀培養認知，並鍛鍊拼裝堆疊的協調能力，同時運用多元組合可能性激發孩童創新力，成為家長們選購禮物的前幾名。