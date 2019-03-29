　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

爸媽寵兒花費近千元　5大網購讓你便宜買到兒童節禮物

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

網購瞄準兒童節商機（圖／業者提供）

▲博客來「歡慶兒童週」祭出圖書、雜誌、MOOK滿1,200元送100元 E-Coupon優惠。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

4天清明連假將至，同時也是兒童節的到來。網購業者觀察，兒童節前夕「玩具」相關商品訂單較平日成長超過3成，少子化趨勢帶動孩童娛樂、玩具預算支出增加，父母捨得花錢特別買禮物送小朋友，價位區間主要落在900～1,000元之間，能夠「寓教於樂」及「親子互動」的禮物最受歡迎。慶祝兒童節，5大電商推出相關活動及折扣，讓爸媽不費力就能挑到好禮物。

博客來4/1～4/10推出限定「歡慶兒童週」，圖書、雜誌、MOOK滿1,200元送100元E-Coupon之外，鎖定童書出版品，特別主打經典暢銷繪本、音樂書、遊戲書、知識類童書，像是受到小朋友喜愛的知識解謎繪本《玩具迷宮》、《柏靈頓小熊繪本套書》等，預估將可掀起另一波購物熱潮。另於4/1～4/6首6日手機登入網站，參加搖出你的娛樂FUN案，有機會抽中25元、50元、100元E-Coupon；4/1～4/7天天有推薦商品2折起，於每日8:00、10:00、12:00、16:00這4個時段整點準時開賣。

網購瞄準兒童節商機（圖／業者提供）

▲蝦皮購物針對不同年齡層孩童推薦人氣玩具，提供爸媽選購禮物指南，例如「People多功能七面遊戲機」適合推薦給8個月以上孩童。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物針對不同年齡層孩童為爸媽整理一份推薦禮物清單，3個月以上寶寶首推陪伴入睡最佳良伴「聲光安撫海馬」；8個月以上孩童適合網路超人氣「People多功能七面遊戲機」，訓練手部肌肉靈活，並從生活情境中啟發學習；1～7歲孩童推薦「小牛津帽T熊故事機」，唐詩、小百科、故事、中英台語歌謠等一應俱全；小學孩童則必備附點讀筆的「小牛津大全套點讀小百科」，以圖像、文字及有聲互動訓練孩子的聽力與口語表達能力，更為親子增添互動樂趣。

歡慶兒童節，東森購物網精選樂高特賣，包括小女生最愛的迪士尼公主系列、適合男生的侏儸紀世界，以及讓許多哈利波特迷瘋狂的霍格華茲城堡，至4/15止都有下殺折扣，家長可把握這一波促銷，挑選一款回家，與小朋友一起動手組裝，除了充滿樂趣，增加親子情誼，過程中還能幫助小朋友發揮想像創造力。

momo購物網針對新手媽咪與資深媽咪，即日起舉辦「婦幼會員雙享GO」活動，至3月底推出多項好康，包括2019媽媽新會員加入momo婦幼Line@回傳姓名/媽媽手冊封面並填完表單，即可獲得300紅利金，共500名；老朋友消費滿2000元，即可參加登記抽10%紅利金，限量共600名。

網購瞄準兒童節商機（圖／業者提供）

▲設計簡單並有多種變化玩法的益智類玩具，能幫助孩童多方探索發揮想像創造力。（圖／松果購物提供）

松果購物主打玩具總動員下殺4折起，精選大人玩具、兒童玩具及寵物玩具等品項，並引進科學趣味玩具品牌《賽先生科學工廠》進駐，力拼寵兒商機。此外，觀察近一周特別受到兒童節禮物買氣帶動，除了兒童相機銷量成長達3.3倍，益智遊戲也是熱門選項，其中「402片裝的磁力積木」相當受到歡迎，透過顏色形狀培養認知，並鍛鍊拼裝堆疊的協調能力，同時運用多元組合可能性激發孩童創新力，成為家長們選購禮物的前幾名。

ET快訊
高速公路圍觀車禍　卡車沒開燈「撞飛人群18死」！瓜國哀悼3天
這樣也違規！國道4項「隱藏版罰單」1次噴3千　網驚：長知識省
春風是常客！斷腿父「牽4兒賣蔥油餅」生意差　妻忍淚：怕孩子沒

關鍵字：兒童節,玩具,禮物,網購,電商

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

玖壹壹春風是常客！斷腿父「牽4兒賣蔥油餅」生意差　妻忍淚：怕孩子沒飯吃

兒少法修法拚三讀　王育敏：送給孩子最棒的兒童節禮物

朱銘美術館推「五大遊戲實驗室」　兒童節連假一起來「放電」

日限250份！台鐵兒童節Q版便當曝光　排骨去骨頭還有章魚造型香腸

增量42％花生醬！肯德基「花生熔岩雞腿堡」網激推：好吃

爸媽寵兒花費近千元　5大網購讓你便宜買到兒童節禮物

開台灣電視購物首例　東森購物找老外擔任節目部副總

限量「燕窩禮盒」開賣引爆瘋搶！花888元爽抽現金200萬：帶媽咪環遊世界

大片花海、雲朵燈打卡超威　HOLA台中大墩店開幕滿2千送2百

快衝一波！Street Churros天母二代店　吉那輕食甜點再進化

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

增量42％花生醬！肯德基「花生熔岩雞腿堡」網激推：好吃

爸媽寵兒花費近千元　5大網購讓你便宜買到兒童節禮物

開台灣電視購物首例　東森購物找老外擔任節目部副總

限量「燕窩禮盒」開賣引爆瘋搶！花888元爽抽現金200萬：帶媽咪環遊世界

大片花海、雲朵燈打卡超威　HOLA台中大墩店開幕滿2千送2百

快衝一波！Street Churros天母二代店　吉那輕食甜點再進化

抹茶控衝了！小7獨賣伊藤久右衛門「抹茶拿鐵」　網被燒到：想喝

博客來進了一批22世紀來的任意門、記憶吐司　網許願時光機咧

必去打卡點+1！時尚設計展「The Future Is時尚異想」限時4天在華山

網友最愛集點又來了！「日本精品廚具」量販3折起加價換購

五四運動百年　世新連兩月辦展「再相遇」探討台灣文學發展

《一吻定情》南韓夯過《少女》！公開台灣「和服旅館」絕美場景　千人瘋朝聖

國道遭卡車追撞車輛嚴重變形　嚇到呆掉「她緊抓方向盤」不放

退出2020促蔡賴配？陳建仁：給總統更多空間集合所有力量

陳漢典壓力大「開車淚崩」　Lulu曝出道辛酸罰站8小時

快訊／北車旅客疑似「亮刀揮舞」　遭站務人員壓制在地

詹皇坦言沒有季後賽打的日子很艱困　仍對自己有信心

殺人片／資收男為了「她」拿鐵片刺穿賣菜郎胸口　再把凶器拿去賣錢

快訊／賴清德哽咽：我寧願輸掉初選　也絕不傷害蔡英文總統

增量42％花生醬！肯德基「花生熔岩雞腿堡」網激推：好吃

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

星巴克「限時4小時」買一送一！

博客來上架賣22世紀5大革命性..

超商土司經典口味霸氣歸隊！

小7獨賣伊藤久右衛門抹茶拿鐵！

這家全聯「業績爆棚」冠全台！

星巴克「台灣限定石虎杯」萌翻！

888元「燕窩禮盒」開賣　網友..

民眾指名潘懷宗「降體脂NO.1..

網嗨翻！史上最受寵「G蛋」現身

全家限3天冰拿鐵、美式買一送一

HOLA台中大墩店開幕滿2千送..

高雄買房？他列好處秒轉對方態度

買水中獎！小7、全家開出5組特..

更多熱門

相關新聞

朱銘美術館推五大遊戲實驗室

下周末就是兒童節4天連假，朱銘美術館4月4日至7日，推出「五大遊戲實驗室」作為第五屆兒童藝術教育雙年展的暖身，從玩積木、溜滑梯等日常生活的吃、穿、住、行、玩出發，在玩耍中感受、發現、提出、解決問題的樂趣，讓大小朋友共度趣味兒童節。

兒童節方案　花蓮41家廠商提供優惠

小黃狗故意叼鑰匙閒晃：帶我出門

芭比娃娃大陸「紅不起來」原因曝光

電商團與手工棉被業者交流創商機

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

圍觀車禍　卡車撞人群18死

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

《玩很大》驚見18禁畫面！

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面