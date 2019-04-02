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客製化婚禮夯！中山招待所定情活動　共握毛筆寫「老」好感人

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▲客製化婚禮夯！中山招待所定情活動，共握毛筆寫「老」好感人。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲隱藏在巷弄的中山招待所，隱秘又有特色，比飯店包廂多了幾分家的感覺。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

攝影師：「來～兩個人相望，好，很好！」難得可以穿上古典華麗的龍鳳袍，在老上海風味的建築物裡拍照，彷彿時光倒流，佳偶們臉上難掩興奮喜悅之情，這次來參加活動的佳偶，有即將結婚的準新人，特地來體驗預習婚禮；也有夫妻
結婚33週年紀念要給另一伴驚喜；還有是新婚已懷孕的準爸媽，藉由活動來作紀念，為彼此留下美好的回憶。

▲中山招待所。（圖／中山招待所提供）

▲▼首次舉辦中山定情活動，情侶夫妻換上中式龍鳳袍，由專業攝影師指導拍攝。

▲中山招待所。（圖／中山招待所提供）

「親愛的我會記得，老婆花錢要捨得，老婆生氣要忍得，安太座永遠比安太歲重要」創辦人戴勝堂幽默帶領宣讀愛妻宣言，笑聲不斷，佳偶幫另一伴戴上象徵結髮的中國結手環，象徵永結同心，一連串的特別活動，讓賓客直呼好用心！

▲中山招待所。（圖／中山招待所提供）

▲▼宣讀誓言後，情侶夫妻幫彼此戴上中國節手環信物，象徵永結同心。

▲中山招待所。（圖／中山招待所提供）

已經登記還沒宴客的陳太太表示，「因為去年比較不方便辦喜宴，所以婚紗照也還沒照，剛好今天就先穿龍鳳褂先體驗一下」，來慶祝33週年的李太太笑說「完全不曉得它會這樣子的隆重，我想說可能只是吃個餐，拍拍團體照，但是還蠻驚喜的！很開心！」

戴勝堂指出，現在年輕人自主意識提高，喜歡客製化婚宴，講究小巧精緻，甜蜜溫馨而不受拘束。中山招待所建築優雅古典，庭園芳草蔥籠、綠桑扶疏，法式料理精緻浪漫，相當適合舉辦西式婚宴。因此近兩年常有不少準新人到店詢問婚宴包場，中山招待所為提供給賓客更豐富多元的服務，未來也跟婚顧公司配合，整合資源，協助新人婚宴規劃安排，辦一場永生難忘的婚宴。

▲中山招待所。（圖／中山招待所提供）

▲新人開心的在中山招待所拍照留念，並享用米其林等級法式料理。

有別於一般餐廳的華麗裝潢，中山招待所給人居家用餐的溫馨感，李先生表示，「一走進來就不像一般餐廳的感覺，沒有過度營造的裝潢，好像是進到自己家的感覺，很喜歡這個氛圍」。餐點主打米其林等級法式料理，嚴選食材並融合台灣在地食令。

▲中山招待所。（圖／中山招待所提供）

▲愛情隨堂考，新人真情告白，令人動容。

而用餐到了尾聲時，還有愛情隨堂考活動多對夫妻拿起麥克風大方分享：「有你在身邊讓我很安心讓我還可以很相信這個世界，也很幸福，謝謝你我愛你」佳偶們發自內心的真情告白，讓現場不少人感動泛淚。活動最後還準備了毛筆紅紙，兩人相擁握著同一支毛筆，一筆一劃寫下老字，代表執子之手與子偕老，現場充滿幸福甜蜜。

▲中山招待所。（圖／中山招待所提供）

▲兩人握著同一支毛筆，相擁寫下老字，代表執子之手與子偕老。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲活動現場賓客可體驗穿龍鳳袍，由專屬攝影師拍照，餐後隨即沖洗出來作成紀念相框。

中山招待所封存著民國初年老上海中西交融的低調奢華，溫馨浪漫的環境，吸引不少新人來包場舉辦訂婚家宴，透過婚宴體驗讓七對情侶夫妻感受幸福趣味，臉上充滿甜蜜笑容，隱藏在巷弄的中山招待所，隱秘又有特色，包起場來空間運用自如，就像在家一樣溫暖溫馨，不論是訂婚、結婚，都能在這裡紀念美好時刻。

▼參加活動的準新人與夫妻檔開心合影和中山招待所創辦人戴勝堂合影留念。

▲中山招待所。（圖／中山招待所提供）

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關鍵字：客製化,婚禮,中山招待所,婚宴,龍鳳袍,結婚,紀念日

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