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女兒帶球嫁3年就閃離婚！丈母娘氣壞　回頭拿這事怒告女婿

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▲▼結婚,婚姻。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲台中小夫妻結婚3年告吹，丈母告女婿出氣。（圖／示意圖／Pixabay）

社會中心／綜合報導

台中一名蔡姓男子想與19歲的趙姓女友結婚，被女方父母反對，他竟盜刻女友父母印章，找好友填了法定代理人同意書並當證人，擅自登記。但小夫妻3年後就離婚，當時趙母因女兒懷孕忍氣參加婚禮，現在為替女兒出氣，控告女婿偽造文書，最高法院審理後，判蔡男3個月刑期定讞。

蔡男在2014年時剛從高中畢業，就想娶19歲的女友，當時趙女雖已達16歲可結婚的年齡，卻因未滿20歲，仍須有法定代理人同意。這樁婚事受到女方家長反對，蔡男於是盜刻了女友父母的印章，找好友翁男代筆寫了法定代理人同意書，並冒充用印和簽名。

2014年8月，蔡男和趙女登記結婚，趙女父母發現之後雖然感到生氣，但是因為女兒已經懷孕，且蔡男保證會善待新婚妻子，他們才忍住這股怒氣出席婚禮。不過沒想到，兩人在3年後就離婚，趙母心疼女兒，於是在兩人離婚之後，立刻控告蔡男偽造文書。

蔡男則辯稱，沒有盜刻趙女父母的印章，且當時證書上的資料全是翁男寫的，他不知情，翁男則是一概否認。後來經過筆跡鑑定之後，確認證書上字跡的確屬於翁男，他才改稱是女方提供了父母的資料，他填寫的內容屬於「個資」，而非偽造簽名。

一審審判時認定蔡男與翁男共犯偽造文書罪，各判刑3個月與2個月，得易科罰金9萬元與6萬元，也指趙女攜帶戶口名簿辦理結婚登記，屬於共犯。但二審審理認為，無證據證明趙女知情並洩露父母的身分資料，因此撤銷一審對趙女這部分的認定，至於蔡、翁兩人刑責仍與一審相同，最高法院審理後，維持二審判決定讞。

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關鍵字：結婚,登記,偽造文書,丈母娘

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