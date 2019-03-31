建築界狂喜！72歲夏鑄九娶「大陸32歲電腦博士」　甜蜜婚照曝光

▲建築界傳喜訊，夏鑄九2月與32歲的大陸電腦博士在南京完婚。（圖／翻攝自呂欽文臉書）

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知名建築學者、台灣大學建築與城鄉研究所名譽教授夏鑄九今（31）日傳出喜訊。現年72歲的夏鑄九迎娶32歲的大陸電腦博士，兩人已於今年2月在南京登記結婚。夏鑄九的友人也在臉書轉發訊息表示，「聽聞這樣的訊息我們幾個都驚訝、欣喜得久久合不攏嘴。」

建築師呂欽文今天在臉書發文表示，回南京前的最後一刻，夏鑄九才與「大家」見面，這是夏老師一貫似有若無的作風。他又稱，原來只是平常的一次餐會，卻萬萬沒想到親自聽聞這樣的訊息，我們幾個都驚訝、欣喜得久久合不攏嘴。

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呂欽文說，當我聽清楚了眼前的事後，「坦白說，我有點情不自禁的盯著于小姐看了好一會兒。我的反應，應該與許多朋友類似，是什麼樣的一個女子，能得到夏老師的寵愛，又是一個什麼樣的一個女人，勇於進入夏老師的世界。」

▲夏鑄九與妻子2月已於南京完婚。（圖／翻攝自Tsao Melody臉書）

對於夏鑄九突傳喜訊，呂欽文表示，「自由民主社會，男婚女嫁，就像天要下雨娘要改嫁，不須別人置喙。但夏老師不同，他過去的『豐功偉業』已是台灣建築界的傳奇，他的 一舉一動，也都是許多人關注的焦點。」他也說，夏老師的「歷練」，我們不必替他擔心，但他現在的另一半，會不會是一隻小白兔跑進叢林裡，是我們擔心的。

呂欽文在文中寫道，「本來想問她是否做了『功課』，從于小姐在談話中點點滴滴道出我們在座的每個人的來歷，顯然，我那樣的憂慮是不需要的。看到她個人頁面被她自己題為『女生密集的課』的那張照片，我更相信于小姐不是不知道她站在什麼樣的人前面。」

▲建築學者夏鑄九。（圖／翻攝自夏鑄九臉書）

談到對夏鑄九的印象，呂欽文透露，「我很喜歡她與夏老師的登記照的樣子，機靈中有濃濃的古典的氣質，很親切。她不是建築圈內的，是學電腦資訊的。她幫夏老師處理電子資訊，有機會深層的進入夏老師的過去與現在的世界。」

夏鑄九曾任教台灣大學土木工程系、東海大學建築系等，並曾為台灣大學建築與城鄉研究所所長，長期致力於都市計劃、古蹟保存、城市設計等研究。他早年師事台灣建築學家漢寶德，頗受其影響，之後後赴美國耶魯大學、哈佛大學、柏克萊大學等校進修，受當代（1960年代）美國社會運動影響至深。夏鑄九返台任教後，於1989年協助台灣大學成立建築與城鄉研究所並執教多年，直到2012年3月底才退休。