　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

建築界狂喜！72歲夏鑄九娶「大陸32歲電腦博士」　甜蜜婚照曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲73歲夏鑄九娶「32歲大陸電腦博士」。（圖／翻攝自呂欽文臉書）

▲建築界傳喜訊，夏鑄九2月與32歲的大陸電腦博士在南京完婚。（圖／翻攝自呂欽文臉書）

生活中心／綜合報導

知名建築學者、台灣大學建築與城鄉研究所名譽教授夏鑄九今（31）日傳出喜訊。現年72歲的夏鑄九迎娶32歲的大陸電腦博士，兩人已於今年2月在南京登記結婚。夏鑄九的友人也在臉書轉發訊息表示，「聽聞這樣的訊息我們幾個都驚訝、欣喜得久久合不攏嘴。」

建築師呂欽文今天在臉書發文表示，回南京前的最後一刻，夏鑄九才與「大家」見面，這是夏老師一貫似有若無的作風。他又稱，原來只是平常的一次餐會，卻萬萬沒想到親自聽聞這樣的訊息，我們幾個都驚訝、欣喜得久久合不攏嘴。

請繼續往下閱讀...

呂欽文說，當我聽清楚了眼前的事後，「坦白說，我有點情不自禁的盯著于小姐看了好一會兒。我的反應，應該與許多朋友類似，是什麼樣的一個女子，能得到夏老師的寵愛，又是一個什麼樣的一個女人，勇於進入夏老師的世界。」

▲73歲夏鑄九娶「32歲大陸電腦博士」。（圖／翻攝自Tsao Melody臉書）

▲夏鑄九與妻子2月已於南京完婚。（圖／翻攝自Tsao Melody臉書）

對於夏鑄九突傳喜訊，呂欽文表示，「自由民主社會，男婚女嫁，就像天要下雨娘要改嫁，不須別人置喙。但夏老師不同，他過去的『豐功偉業』已是台灣建築界的傳奇，他的 一舉一動，也都是許多人關注的焦點。」他也說，夏老師的「歷練」，我們不必替他擔心，但他現在的另一半，會不會是一隻小白兔跑進叢林裡，是我們擔心的。

呂欽文在文中寫道，「本來想問她是否做了『功課』，從于小姐在談話中點點滴滴道出我們在座的每個人的來歷，顯然，我那樣的憂慮是不需要的。看到她個人頁面被她自己題為『女生密集的課』的那張照片，我更相信于小姐不是不知道她站在什麼樣的人前面。」

▲建築學者夏鑄九。（圖／翻攝自夏鑄九臉書）

▲建築學者夏鑄九。（圖／翻攝自夏鑄九臉書）

談到對夏鑄九的印象，呂欽文透露，「我很喜歡她與夏老師的登記照的樣子，機靈中有濃濃的古典的氣質，很親切。她不是建築圈內的，是學電腦資訊的。她幫夏老師處理電子資訊，有機會深層的進入夏老師的過去與現在的世界。」

夏鑄九曾任教台灣大學土木工程系、東海大學建築系等，並曾為台灣大學建築與城鄉研究所所長，長期致力於都市計劃、古蹟保存、城市設計等研究。他早年師事台灣建築學家漢寶德，頗受其影響，之後後赴美國耶魯大學、哈佛大學、柏克萊大學等校進修，受當代（1960年代）美國社會運動影響至深。夏鑄九返台任教後，於1989年協助台灣大學成立建築與城鄉研究所並執教多年，直到2012年3月底才退休。

ET快訊
驚悚畫面曝光！粗心媽搭電扶梯手滑…「3月大男嬰」三樓直墜慘死
小六女檢舉同學作弊！遇「家長會長兒子」被逼公開道歉　校方回應
睡醒啜飲老公的綠茶…人妻嘴裡「鹹味爆發」！夫驚曝超噁真相

關鍵字：夏鑄,電腦博士,建築學者,台灣大學,建築與城鄉研究所,名譽教授

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

建築界狂喜！72歲夏鑄九娶「大陸32歲電腦博士」　甜蜜婚照曝光

幫剝蝦！隔壁桌「公主病手有問題」狂嘲諷　男友霸氣反應…八卦妹秒閉嘴

一週天氣出爐！清明連假「這2天會下雨」　氣象局：恐有鋒面形成

捕獲野生綠鬣蜥！「蒜頭湯+蒜蓉豆腐乳」2道料理上桌…網：三杯更好吃

娃娃機店婦人要400元「我災民」　他霸氣掏1千友全笑傻...背後理由網推爆！

穿吊嘎也直接來！衛武營「公共鋼琴」無限齡　路過可自由即興演奏

可以吃的小王子！職人動巧思　狐狸與玫瑰開甜點派對　

教育部曾搞出問題學校...決定廢「優質高中認證」原因曝

更新／掃墓「國道打7折」！北返車潮湧現　高公局估「8路段最塞」

33歲子拔牙！媽陪看診急喊「醫生怎辦血一直流啦」　牙助全傻眼：30678

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

建築界狂喜！72歲夏鑄九娶「大陸32歲電腦博士」　甜蜜婚照曝光

幫剝蝦！隔壁桌「公主病手有問題」狂嘲諷　男友霸氣反應…八卦妹秒閉嘴

一週天氣出爐！清明連假「這2天會下雨」　氣象局：恐有鋒面形成

捕獲野生綠鬣蜥！「蒜頭湯+蒜蓉豆腐乳」2道料理上桌…網：三杯更好吃

娃娃機店婦人要400元「我災民」　他霸氣掏1千友全笑傻...背後理由網推爆！

穿吊嘎也直接來！衛武營「公共鋼琴」無限齡　路過可自由即興演奏

可以吃的小王子！職人動巧思　狐狸與玫瑰開甜點派對　

教育部曾搞出問題學校...決定廢「優質高中認證」原因曝

更新／掃墓「國道打7折」！北返車潮湧現　高公局估「8路段最塞」

33歲子拔牙！媽陪看診急喊「醫生怎辦血一直流啦」　牙助全傻眼：30678

雞皮疙瘩沸騰啦！嘉義「黑色蟲龍」爬樹幹　網頭皮超麻：這什麼前兆

蔡瀞瑢大馬賽女子跳高1M78摘金　余晨逸400M46秒50創PB奪金

2架共軍殲11越台海中線　總統府斥蓄意挑釁：不要成麻煩製造者

泰勒絲「戒指藏玄機」示愛男友喬歐文　粉絲看了敲碗：快結婚！

花蓮站壓軸登場　海軍敦睦支隊展現精實訓練成果

SBL／許晉哲神執教　領軍富邦隊史例行賽登頂榮耀

龍女郎暴肥20公斤！「耳朵穴道按摩」3方法鏟肉回春

特4營災害防救演練　出動特戰犬搜索累積救援能量

建立模組化訓練標準　國防部大學儲備軍官團示範觀摩

中國續暫停加徵「美汽車、零件關稅」　盼朝終止貿易摩擦努力

生活熱門新聞

她私處流水8個月！醫傻眼：來不..

北一女手工全彩筆記！學霸賣40..

爆血掛急診！綠島醫生：等我吃飯..

出500萬也約不到　她錯失億級..

手提紙袋穿+拉　2步驟就能鎖住

北部今晚14度連下6天　清明連..

賓士停門口90分鐘！她打110..

外婆去世！妻產檢「照不出男女」..

娶越南女附5條件　他讚比台女好..

騎士亮出行車記錄器對方秒閃　網..

大媽組亂入同學桌　一上就先打包

捕獲野生綠鬣蜥！「蒜頭湯+蒜蓉..

男友幫剝蝦！霸氣反應八卦妹秒閉..

網拍暗黑隨身碟　解開是A片代碼

更多熱門

相關新聞

台大遴選檢討報告出爐　教長：專家將審視

台灣大學校長遴選案在去年鬧得沸沸揚揚，去年年底教育部讓校長管中閔上任，但要求台大3個月內必須交出遴選檢討報告，台大昨天將檢討報告交到教育部，並公布在上網。教育部長潘文忠今（26日）證實教育部已收到，但詳細內容還需要專案小組一同審視，並提到，台大的報告是因應教育部聘任後的但書，需要看內容是否服膺當時各界的質疑。

台大李存修涉兼陸企業獨董　教育部認違法

台灣大學留不住人才！管中閔要這麼做

管中閔下田插秧！自嘲去年「陷入泥沼」

繁星推薦放榜！5高中職首度有學生錄取台大

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她私處流水8個月！醫傻眼：來不及了

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

連黃鐙輝都不知道！萁媽真實身分曝光

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

爆血掛急診！綠島醫生：等我吃飯1hr

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

阿里山小火車翻覆16年　醫最難忘這一幕

17年前憲憲家族伸援手！懷秋619字謝恩

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

男童零食吃太多便祕脫肛

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

《小飛象》原型超悲傷！　死後肚內全硬幣

手提紙袋穿+拉　2步驟就能鎖住

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面