日本新年號「令和」未採中國古籍　陸外交部回應

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中國新聞社）

記者曾俊豪／北京報導

日本今（1日）公布新年號「令和」（れいわ），打破過去採用中國古籍的慣例，而是採用日本文學中最古老的和歌《萬葉集》。對此，大陸外交部表示，「有關日本的年號，這是屬於日本的內政，我們對此不做評論」。

大陸外交部下午舉行例行記者會，有日本媒體問到，「以前日本的年號都來自中國典籍，但這次是第一次年號沒有出自中國典籍，中方怎麼看待這次改變？」

發言人耿爽先表示這屬於日本內政，不多做評論，之後便談到兩國關係。他指出，當前中日關係保持改善發展的良好勢頭，願同日方在中日四個政治文件各項原則基礎上，積極順應時代發展潮流，繼續推動中日關係健康穩定發展，造福中日兩國人民，也為本地區乃至世界和平穩定與發展作出貢獻。

綜合日媒報導，日本內閣今舉行臨時閣議，從數個年號原案中協議新年號，接著召開記者會，公布新年號為「令和」，取自於和歌《萬葉集》第五卷梅花之歌32首序文，「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」，盼日本國民能如歷經嚴寒的梅花勇敢綻放。

雖然新年號已經公布，不過還是要等到5月1日新天皇即位才會正式啟用，換句話說，明仁天皇的年號「平成」尚未結束，讓不少平成年出生的日本人相當感概，在推特上發文「平成還有最後一個月喔！」「享受最後的平成吧，謝謝平成！」

▲日本新年號「令和」出爐。（圖／達志影像／美聯社）