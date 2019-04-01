宣戰新毒品之王　陸列管25種「吩坦尼類」藥品

▲新毒品之王「吩坦尼」（Fentanyl、芬太尼）。（圖／CFP）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國家禁毒委員會、國家衛生健康委員會和國家藥品監督管理局上午召開聯合記者會，與會官員指出，以芬太尼（台稱：吩坦尼）類物質為代表的新型毒品已在一些國家遭到濫用，並造成大量人員死亡，中國政府將正式對芬太尼類物質整類列管，品種達25種，超過聯合國規定管制的21種。

國家禁毒委員會副主任、公安部反恐專員劉躍進在回答記者提問時，做出上述回應。他指出，芬太尼類物質最近幾年才出現，卻已在美國、加拿大等國迅速發展蔓延為新型合成毒品，由於該類物質毒性強、品種多、變異快、查緝難，已成為當前國際禁毒領域面臨的一大難題。

劉躍進指出，中國禁毒主管部門綜合採取增加列管品種、強化日常監管、加強國際合作等措施，列管品種達到25種，超過聯合國規定管制的21種，有效防範此類物質在在國內發展蔓延。特別是政府對生產企業的監管，從生產到使用環節採取極為嚴格的全流程、閉環式管理模式，杜絕合法企業生產的芬太尼類藥品流弊問題。

他表示，芬太尼類物質整類列管公告公佈實施後，主管部門將制定出台「辦理芬太尼類物質犯罪案件適用法律指導意見」、「芬太尼類物質犯罪案件立案追訴標準」等系列規範性文件，加快推進毒品實驗室建設，開發通用型現場快速篩查設備和安全防護裝備等措施，確保整類列管在執法和司法實踐取得實效。

▲美國海關與邊境保護局查獲上百公斤吩坦尼（Fentanyl、芬太尼）和甲基安非他命。（圖／路透）

根據《麻醉藥品和精神藥品管理條例》與《非藥用類麻醉藥品和精神藥品列管辦法》有關規定，大陸公安部、國家衛生健康委員會、國家藥品監督管理局宣布將芬太尼類物質列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管製品種增補目錄》，「芬太尼」（Fentanil）其實被稱為「新毒品之王」，而「芬太尼類物質」是指化學結構與芬太尼相比，符合以下一個或多個條件的物質。

與會官員介紹，包含「使用其他酰基替代丙酰基」；「使用任何取代或未取代的單環芳香基團替代與氮原子直接相連的苯基」；「哌啶環上存在烷基、烯基、烷氧基、酯基、醚基、羥基、鹵素、鹵代烷基、氨基及硝基等取代基」；「使用其他任意基團（氫原子除外）替代苯乙基」等四類。

該官員指出，上述所列管物質如果發現有醫藥、工業、科研或者其他合法用途，需按照《非藥用類麻醉藥品和精神藥品列管辦法》第三條第二款規定予以調整。已列入《麻醉藥品和精神藥品品種目錄》和《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管製品種增補目錄》的芬太尼類物質依原有目錄予以管制，相關公告自2019年5月1日起施行。