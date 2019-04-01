新北百貨4月連假優惠齊發　中和環球、板橋大遠百推滿3千送300

▲中和環球購物中心，在清明連假推母親節首波促銷。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／新北報導

瞄準即將來臨的清明連假檔期，新北市2大熱門百貨環球購物中心中和店、板橋大遠百，都以母親節首波為名推促銷，環球中和4／4起針對化妝品，推出滿3,000元送300抵用券，首7日聯名卡友則有滿5,000元送800元抵用券的回饋；板橋大遠百則於4／8前祭出推出化妝品單筆滿3,000送300元抵用券回饋。

環球購物中心母親節首波檔期「初夏採購節」， 預計從4／4開跑，新北中和店推化妝品或內衣區滿額回饋，會員當日單筆消費滿3,000元送300元抵用券；首7日從4／4至4／10，針對聯名卡卡友，可再享滿5,000元送300元商品禮券。

而環球購物中心其他車站型分店，包括新北中和、屏東市、桃園A8，4／4起會員當日全館累計消費滿5,000元送500元抵用券；板橋車站、南港車站、新左營車站、林口A9分店，刷聯名卡全館當日累計消費滿3,000元送200元抵用券。

▲KANEBO Impress UV防護菁華液極緻修護組，價值5,410元，特價2,655元。（圖／環球購物中心提供）

▲資生堂驅黑淨白加倍組，價值9,192元，特價5,400元。（圖／環球購物中心提供）

業者表示，母親節檔期化妝品約佔營業額40%，今年備貨量相較去年增加2成，化妝品主打保養及亮白，最低5折起，像是獨家推出KANEBO「好氣色母親節限定組」，價值8,600元，特價4,410元；LANEIGE「莓果C亮白發燒組」價值3,921元，特價2,450元。針對連假來店的家庭客，也天天推出不同「遛小孩」活動，包括粉紅豬小妹巡迴展、爺爺豬小火車與童玩繽紛樂園等。

▲ESTEE LAUDER特潤亮眼修護組，價值9,249元，優惠價5,550元，限量15組。（圖／板橋大遠百提供）

▲嬌蘭皇家蜂王乳馬甲眼霜組價值6,948元，優惠價3,500元，限量30組。（圖／板橋大遠百提供）

板橋大遠百即起至4／8則推出「化妝品搶先GO」活動，祭出化妝品單筆滿3,000元送300元抵用券、滿1萬元再加送200元抵用券；百貨服飾單筆滿3,000元送200元抵用券，此外，持特定13間銀行信用卡消費，則有全館單筆滿1萬元送400元抵用券回饋。