　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新北百貨4月連假優惠齊發　中和環球、板橋大遠百推滿3千送300

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲新北百貨清明連假推母親節首波促銷。（圖／環球購物中心、板橋大遠百提供）

▲中和環球購物中心，在清明連假推母親節首波促銷。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／新北報導

瞄準即將來臨的清明連假檔期，新北市2大熱門百貨環球購物中心中和店、板橋大遠百，都以母親節首波為名推促銷，環球中和4／4起針對化妝品，推出滿3,000元送300抵用券，首7日聯名卡友則有滿5,000元送800元抵用券的回饋；板橋大遠百則於4／8前祭出推出化妝品單筆滿3,000送300元抵用券回饋。

環球購物中心母親節首波檔期「初夏採購節」， 預計從4／4開跑，新北中和店推化妝品或內衣區滿額回饋，會員當日單筆消費滿3,000元送300元抵用券；首7日從4／4至4／10，針對聯名卡卡友，可再享滿5,000元送300元商品禮券。

而環球購物中心其他車站型分店，包括新北中和、屏東市、桃園A8，4／4起會員當日全館累計消費滿5,000元送500元抵用券；板橋車站、南港車站、新左營車站、林口A9分店，刷聯名卡全館當日累計消費滿3,000元送200元抵用券。

▲新北百貨清明連假推母親節首波促銷。（圖／環球購物中心、板橋大遠百提供）

▲KANEBO Impress UV防護菁華液極緻修護組，價值5,410元，特價2,655元。（圖／環球購物中心提供）

▲新北百貨清明連假推母親節首波促銷。（圖／環球購物中心、板橋大遠百提供）

▲資生堂驅黑淨白加倍組，價值9,192元，特價5,400元。（圖／環球購物中心提供）

業者表示，母親節檔期化妝品約佔營業額40%，今年備貨量相較去年增加2成，化妝品主打保養及亮白，最低5折起，像是獨家推出KANEBO「好氣色母親節限定組」，價值8,600元，特價4,410元；LANEIGE「莓果C亮白發燒組」價值3,921元，特價2,450元。針對連假來店的家庭客，也天天推出不同「遛小孩」活動，包括粉紅豬小妹巡迴展、爺爺豬小火車與童玩繽紛樂園等。

▲新北百貨清明連假推母親節首波促銷。（圖／環球購物中心、板橋大遠百提供）

▲ESTEE LAUDER特潤亮眼修護組，價值9,249元，優惠價5,550元，限量15組。（圖／板橋大遠百提供）

▲新北百貨清明連假推母親節首波促銷。（圖／環球購物中心、板橋大遠百提供）

▲嬌蘭皇家蜂王乳馬甲眼霜組價值6,948元，優惠價3,500元，限量30組。（圖／板橋大遠百提供）

板橋大遠百即起至4／8則推出「化妝品搶先GO」活動，祭出化妝品單筆滿3,000元送300元抵用券、滿1萬元再加送200元抵用券；百貨服飾單筆滿3,000元送200元抵用券，此外，持特定13間銀行信用卡消費，則有全館單筆滿1萬元送400元抵用券回饋。

ET快訊
左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車
不甩蔡英文抗議！共機才越台海中線　又派3軍機飛過宮古海峽
張菲媳婦破尺度大解放！外套一掀「上身只有Bra」全看光

關鍵字：新北,環球,中和,板橋大遠百,遠百,連假,清明,促銷,母親節

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網購玩愚人節梗設有隱藏任務　解鎖送折扣券、購物金

連假那裡去？　飯店百貨推優惠活動.美食搶客

新北百貨4月連假優惠齊發　中和環球、板橋大遠百推滿3千送300

「國民初戀甜心」許維芳美肌圈粉　勤敷3款面膜拍照放大絕

【廣編】台灣行李箱CROWN推出限量花博形象行李箱

【廣編】法藍瓷與台中花博攜手　從瓷花現幸福！

【廣編】看好女孩經濟！可樂果首推「girl’s可樂果」

影／星巴克買一送一又來了！限時這2天「只有4小時」優惠別錯過

客製化設計門牌爆紅　餐廳、工作室最愛挑3種材質妝點門面

慶日本新年號「令和」　SOGO北海道美食展限時2天「滿千現折100」

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

網購玩愚人節梗設有隱藏任務　解鎖送折扣券、購物金

連假那裡去？　飯店百貨推優惠活動.美食搶客

新北百貨4月連假優惠齊發　中和環球、板橋大遠百推滿3千送300

「國民初戀甜心」許維芳美肌圈粉　勤敷3款面膜拍照放大絕

【廣編】台灣行李箱CROWN推出限量花博形象行李箱

【廣編】法藍瓷與台中花博攜手　從瓷花現幸福！

【廣編】看好女孩經濟！可樂果首推「girl’s可樂果」

影／星巴克買一送一又來了！限時這2天「只有4小時」優惠別錯過

客製化設計門牌爆紅　餐廳、工作室最愛挑3種材質妝點門面

慶日本新年號「令和」　SOGO北海道美食展限時2天「滿千現折100」

房間跟狗窩一樣！他「神頂嘴媽媽2句話」慘了　網笑翻：要結扎了

主持小天王偉綸野餐日挑大樑　粉絲狂讚「完勝口譯哥」

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭...檢：不算姦淫

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重判20年

不用到陽明山竹子湖　2019桃園彩色海芋季有白色海芋

《格雷》總裁「第3個女兒」出生　網：4個女人包圍的幸福男人！

左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車底

蕭敬騰把Tiffany手鍊當項鍊戴　示範男人夯珠寶

男嬰趴睡致死！　內湖托嬰中心粗心保母遭移送

四川森林大火「燒2天30人殉職」　風向改變引發爆燃直撲救火員

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

消費熱門新聞

星巴克這2天「只有4小時」買1..

IKEA百元商店4月底收攤民眾..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

真的！cama愚人節「2杯拿鐵..

超商土司經典口味霸氣歸隊！

日本新年號出爐　SOGO推滿千..

「謎樣雪糕」網一吃驚：珍珠Ｑ到..

杯麵界霸主引轟動！網哭：買不到

全家限3天冰拿鐵、美式買一送一

星巴克「台灣限定石虎杯」萌翻！

博客來上架賣22世紀5大革命性..

星巴克「限時4小時」買一送一！

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

凱基銀攜台灣大車隊首創信用評分..

更多熱門

相關新聞

日本新年號出爐　SOGO推滿千折百

日本官方今（4／1）正式公佈5月起即位的德仁天皇新年號「令和」，適逢SOGO忠孝館舉行「北海道美食展」，也快速地推出了「加碼促銷」的活動，宣布4／1與4／2限時2天，展場中美食商品推出消費滿1,000元現折100元促銷，搶攻改年號話題第一波。

台東清明返鄉專車秒殺　再訂等4月2日

街友頭戴塑膠袋　口吐白沫陳屍橋下間隙

掃墓燒紙錢　他滑落焚坑嚴重燒傷

清明連假交通順暢　警強化指揮技能

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

《玩很大》輸了走心：氣死！

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

為AirPower才買　網嗆退AirPods

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

柯P愚人節發文　釣出學姊11字妙回

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面