明星高中社團師一年涉3性侵　教育局：去年6月起未在北市學校任職

▲台北市教育局主任秘書陳素慧。（圖／記者陳家豪攝）

生活中心／綜合報導

台北市某頂尖明星高中傳出擔任社團老師的校友性侵學生，台北市教育局主任秘書陳素慧今（1日）天證實，這名社團兼任指導老師在去年3月第一次遭通報疑似性侵學生後，學校6月就不再續聘，但12月及今年1月又遭檢舉在任教期間性侵其他兩名學生，學校已經成立了性別平等委員會進行調查，4月3日就會進行最終確認，一旦成立將通報全國不適任教育人員資訊網。

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陳素慧上午在教育局接受媒體訪問時表示，明星高中社團男老師疑似性侵男學生，事件都發生在去年，學校知悉的是3個案件，一個是去年3月知悉，一個是去年的12月，一個是今年的1月，但前兩案調查後都以不成立收場。陳素慧進一步解釋，前兩案當事人跟被行為人都不認為是性平案件，所以沒有辦法成案。

陳素慧說，學校在今年1月接獲第3次檢舉，已經向教育局通報，學校也成立了性別平等委員會，確定外聘3個調查小組的委員來進行調查，但因為是高三學生，適逢是學測期間，所以調查的時間都是在學測之後。

陳素慧指出，去年3月份第一次有學生這樣的案件被通報之後，因為是社團的兼任指導老師，學校認為有疑義，在6月份時還有兩次的社團指導的時間，就有學務主任陪同這位老師進行完社團指導，在6月9日後就不再續聘。

媒體追問，有掌握到這名老師現在還去其他學校任教嗎？陳素慧回應，據了解，從去年之後107學年度，在台北市的高中職是沒有看到這名老師有再繼續上課。她說，如果4月3日確認這個性平案件成立的話，也會通報現在的全國不適任教育人員資訊網，因為從去年修法之後，教育人員的定義擴大到支援公務人員、學校司機、廚工，這些都是進入校園的人員，都可以來進行通報。

陳素慧也呼籲，在學校因為老師與學生是不對等的權力關係，如果有發生這樣的事情，學生還是應該勇敢站出來告訴老師，學校會盡快為學生處理。她表示，只要學校老師知道，24小時之內都會作通報，因為這是屬於法定的通報項目，所以只要是學校的教育人員，都有知悉之後要通報的責任。