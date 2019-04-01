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連假那裡去？　飯店百貨推優惠活動.美食搶客

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飯店推優惠活動.美食搶客（圖／業者提供）

▲4天連假即將到來，飯店和百貨推出優惠活動和美食。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

4天連假即將到來，你還在想要去那裡嗎？別擔心，飯店和百貨業推出一系列活動和美食。北投亞太飯店推出超值住房優惠專案，還推出『KIDS SPA』療程優惠，親子雙人同行SPA，兒童(12歲以下)享五折優惠；台北中山意舍酒店則是主打Buttermilk餐廳人氣招牌的美國阿嬤秘方炸雞，以及各式獨特美味的派對料理，還提供專業影音設備，讓民眾輕鬆舉辦歡樂派對。

飯店推優惠活動.美食搶客（圖／業者提供）

亞太飯店特別針對兒童推出多項驚喜優惠價，經典和風客房NT$8,900元起，經典和風客房加一位兒童(6-11歲)入住，日式床墊一床免加價;豪華客房兩中床NT$10,900元起;豪華家庭客房NT$18,200元起(親子房每日限量三間)，入住豪華客房(含以上)，每房贈送北投文物館門票(依房型人數);最後驚喜加碼好禮，一位兒童(6-11歲)入住免加價。

在池畔Lounge也推出精彩的現場表演活動，兒童連假以及週六晚間時段推出嶄新的『親子魔幻秀』和『大錢妮妮口技劇場』，期待度破表。兒童連假更推出趣味無窮的『親子歡樂派對』闖關活動，邀請爸比媽咪們和小朋友一起同歡闖關，驚喜小禮物等著寶貝們兌換，也推出『KIDS SPA』療程優惠，親子雙人同行SPA，兒童(12歲以下)享五折優惠。

飯店推優惠活動.美食搶客（圖／業者提供）

另外，台北中山意舍酒店主打Buttermilk餐廳，主打人氣招牌的美國阿嬤秘方炸雞，以及各式獨特美味的派對料理，搭配專業影音設備，輕鬆舉辦歡樂派對。專案更提供三種選擇，其中有『青春洋溢』專案，每位新台幣750元；『意氣風發』專案，每位新台幣850元，自助吧有四項前菜、湯品，經典碳烤風味熱菜、甜點、水果等；『錦繡前程』專案，每位新台幣950元，採半自助式用餐，提供主餐美國翼板牛排、松露烤半雞、爐烤櫻桃鴨三選一與豐富沙拉吧等美食。

飯店百貨推優惠活動.美食搶客（圖／業者提供）

而美國紐約必吃的名廚餐廳Chefs Club，將於連假期間在微風信義47樓盛大開幕，邀請到各國頂尖廚師，以及世界各地的星級大廚，讓您輕鬆享用帶有各個主廚特色的美味料理。同時，餐廳的氣氛和裝潢也將配合當期的主廚，讓顧客可以享受到新的刺激和體驗，開幕期間將由將由米其林三星主廚艾倫杜卡斯(Alain Ducasse）的弟子Wilfrid Hocquet擔任Chefs Club客座主廚一個月。

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關鍵字：連假,飯店,優惠,活動,美食

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