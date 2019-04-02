SOGO母親節超狂優惠開跑　化妝品3.3折起，滿5千送2500回饋

▲SOGO百貨母親節推出優於歷屆的滿額贈方案。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／台北報導

母親節檔期從清明連假開始發酵，全台化妝品業績最高的SOGO忠孝館，今（4／2）也宣布母親節首波化妝品優惠，強調有60款獨家特惠組合，且組數比去年增加10%，另新增滿額贈回饋，化妝品單筆消費滿5,000元，除贈送500元抵用券外，還可再加贈總價值2,000元的「美力購物金」，能於消費滿額時再折抵。

SOGO忠孝、復興、敦化3館化妝品促銷從4／3起至4／29止，針對首6日（4／3～4／8）推出滿額回饋方案，忠孝館化妝品消費滿5,000元送500元抵用券，此外另加送價值最高達2,000元的限量「美力購物金」，包括女鞋200元、女裝／童裝／內衣300元與1,000元、鍋具／寢具500元，可「滿額抵用」。

▲忠孝館KANEBO IMPRESS潔顏霜超值限定組，價值5,970元，特價1,980元，限量50組 。（圖／SOGO提供）

復興館也有贈送「美力購物金」，4／3～4／8化妝品單筆消費滿5,000元，除回饋300元抵用券，也會再回饋200元「美力購物金」，包括內衣區100元與5F區域100元滿額抵用券。

SOGO表示，年初雖景氣不佳，3月後市場開始回溫，仍看好後續市場，去年忠孝館單店化妝品業績達5億元，今年主打60款全台獨家特惠組商品與高比例回饋，業績上看6.8億元，預計成長5%。

▲忠孝館SHISEIDO東京櫃經典美麗趁早組，價值6,019元，特價2,340元，限量100組 。（圖／SOGO提供）

化妝品今年最低折扣3.3折，比去年4折底價還要再更優惠，佳麗寶IMPRESS潔顏霜超值限定組，價值5,970元，特價1,980元，下殺3.3折；貴婦愛用品牌肌膚之鑰，也破天荒推出買正貨送正貨，買精質乳霜就送激光鑽白身體精華。

▲肌膚之鑰在忠孝館首度滿正貨送正貨，購買本圖精質乳霜產品，加送身體精華，售價17,500元。（圖／SOGO提供）