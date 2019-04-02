　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

SOGO母親節超狂優惠開跑　化妝品3.3折起，滿5千送2500回饋

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼遠東SOGO,SOGO百貨,百貨公司,商場,消費,買氣,東區。（圖／記者李毓康攝）

▲SOGO百貨母親節推出優於歷屆的滿額贈方案。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／台北報導

母親節檔期從清明連假開始發酵，全台化妝品業績最高的SOGO忠孝館，今（4／2）也宣布母親節首波化妝品優惠，強調有60款獨家特惠組合，且組數比去年增加10%，另新增滿額贈回饋，化妝品單筆消費滿5,000元，除贈送500元抵用券外，還可再加贈總價值2,000元的「美力購物金」，能於消費滿額時再折抵。

SOGO忠孝、復興、敦化3館化妝品促銷從4／3起至4／29止，針對首6日（4／3～4／8）推出滿額回饋方案，忠孝館化妝品消費滿5,000元送500元抵用券，此外另加送價值最高達2,000元的限量「美力購物金」，包括女鞋200元、女裝／童裝／內衣300元與1,000元、鍋具／寢具500元，可「滿額抵用」。

▲SOGO趁連假前推母親節第一波化妝品促銷 。（圖／SOGO提供）

▲忠孝館KANEBO IMPRESS潔顏霜超值限定組，價值5,970元，特價1,980元，限量50組 。（圖／SOGO提供）

復興館也有贈送「美力購物金」，4／3～4／8化妝品單筆消費滿5,000元，除回饋300元抵用券，也會再回饋200元「美力購物金」，包括內衣區100元與5F區域100元滿額抵用券。

SOGO表示，年初雖景氣不佳，3月後市場開始回溫，仍看好後續市場，去年忠孝館單店化妝品業績達5億元，今年主打60款全台獨家特惠組商品與高比例回饋，業績上看6.8億元，預計成長5%。

▲SOGO趁連假前推母親節第一波化妝品促銷 。（圖／SOGO提供）

▲忠孝館SHISEIDO東京櫃經典美麗趁早組，價值6,019元，特價2,340元，限量100組 。（圖／SOGO提供）

化妝品今年最低折扣3.3折，比去年4折底價還要再更優惠，佳麗寶IMPRESS潔顏霜超值限定組，價值5,970元，特價1,980元，下殺3.3折；貴婦愛用品牌肌膚之鑰，也破天荒推出買正貨送正貨，買精質乳霜就送激光鑽白身體精華。

▲SOGO趁連假前推母親節第一波化妝品促銷 。（圖／SOGO提供）

▲肌膚之鑰在忠孝館首度滿正貨送正貨，購買本圖精質乳霜產品，加送身體精華，售價17,500元。（圖／SOGO提供）

ET快訊
奧迪休旅停歪「左後輪出格」他拍照酸文被砲翻！網曝3原因
3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支網激推「這一代」
畫面曝光！內湖男嬰遭保母壓住20分「四肢掙扎」疑被活活悶死

關鍵字：SOGO,母親節,化妝品,滿千送百

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

樂天Kobo電子書閱讀器繁中介面來了　4/4起支援軟體更新

投幣還會發光！「薩諾斯無限手套」存錢筒限2萬個　小7獨家漫威集點來了

2019春季甜點推薦 Vol. 5！Lady M「櫻花千層蛋糕」、Pinkoi「抹茶季甜點」

【廣編】驚爆！除了老公　三鐵辣媽賈永婕只為「它」獻身

SOGO母親節超狂優惠開跑　化妝品3.3折起，滿5千送2500回饋

讀冊發起二手書義賣　去年一共賣出12000本挺公益

【廣編】天地合補出動媽祖遶境　揪團乾杯加持行動力

《萬葉集》在日本爆賣　熱潮吹來台登網路書店熱搜關鍵字

客製化婚禮夯！中山招待所定情活動　共握毛筆寫「老」好感人

麥當勞大薯「限時7週買一送一」！悠遊卡、icash2.0全面開嗶了

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

樂天Kobo電子書閱讀器繁中介面來了　4/4起支援軟體更新

投幣還會發光！「薩諾斯無限手套」存錢筒限2萬個　小7獨家漫威集點來了

2019春季甜點推薦 Vol. 5！Lady M「櫻花千層蛋糕」、Pinkoi「抹茶季甜點」

【廣編】驚爆！除了老公　三鐵辣媽賈永婕只為「它」獻身

SOGO母親節超狂優惠開跑　化妝品3.3折起，滿5千送2500回饋

讀冊發起二手書義賣　去年一共賣出12000本挺公益

【廣編】天地合補出動媽祖遶境　揪團乾杯加持行動力

《萬葉集》在日本爆賣　熱潮吹來台登網路書店熱搜關鍵字

客製化婚禮夯！中山招待所定情活動　共握毛筆寫「老」好感人

麥當勞大薯「限時7週買一送一」！悠遊卡、icash2.0全面開嗶了

鴻海在印度組裝iPhone X系列　彭博：數週內試產

許添財／殖利率曲線倒掛與景氣衰退關係探源

在地人才知道！台中隱藏版乾煎烙餅　必吃醃肉、燻雞口味

蘇澳鎮歡慶兒童節　可愛動物U型頸枕來相陪

陸客夾帶火腿腸闖關　繳不出20萬罰鍰選擇離境

打造飛行夢工場　桃園北門國小榮獲教學卓越「金桃獎」

「埋下去時她還活著呢」狠媽自斷臍帶　塑膠袋裝女嬰蓋土逼死！

淘寶流行「代吃喝服務」真有人買　網嗨：終於有適合我的工作了

男粉求合照：不是妳唱歌好聽！許維芳哽咽吐自卑「怕粉絲丟臉」

排灣族小米酒酒麴「台灣特有藜」　郭耀綸讓紅藜變當紅炸子雞

地表最強「煞車預警」5秒神預測！　人夫們淚：我家的只有休眠模式

消費熱門新聞

麥當勞大薯限時7週買一送一！

IKEA百元商店4月底收攤民眾..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

星巴克這2天「只有4小時」買1..

小7獨家MARVEL復仇者聯盟..

滿千送百回饋無上限！全聯限這2..

連醫師都曾被誤認！？原來是過敏

超商土司經典口味霸氣歸隊！

真的！cama愚人節「2杯拿鐵..

星巴克「台灣限定石虎杯」萌翻！

全家限3天冰拿鐵、美式買一送一

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

「謎樣雪糕」網一吃驚：珍珠Ｑ到..

凱基銀攜台灣大車隊首創信用評分..

更多熱門

相關新聞

11支話題唇膏特色盤點+實擦

沒問題，V編幫大家整理好三、四月份上市的11大話題唇膏，每一支的特色完整盤點，推薦收入色號也幫大家實擦開箱，該怎麼入手一目了然，為自己的唇膏後宮增添新寵，這篇必收。

中和環球、板大連假推滿3千送300

日本新年號出爐　SOGO推滿千折百

母親節百貨保養品特惠清單！

新光三越化妝品特惠3.6折起

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面