孽子欠債持菜刀追著她要錢　母哭求：留1千讓我看病

▲彰化一名逆子因向母親借錢不成，竟持刀恐嚇。（圖／pixabay）

地方中心／綜合報導

彰化一名28歲廖姓男子因在外積欠債務，遂向母親要錢遭拒，竟對母親使用暴力，先是拉扯而後更拿出菜刀恫嚇老母親，要她交出腰包中的4000元，嚇得母親只得苦苦哀求「留1000元讓我去看醫生」，並分次交付給廖男共3000元，廖男才罷休，其他家人發現後旋即報警，全案1日偵結，廖男被依加重強盜罪起訴。

據了解，廖男有毒品及竊盜前科，2019年2月23日下午5時許母親煮飯時，他要錢遭到拒絕，竟惱羞成怒，直喊「是妳逼我的」，接著出手拉扯廖母的腰包，導致母親重心不穩倒地、大喊「救人喔」，廖男見狀卻仍不罷休，竟將母親一路從廚房拖行到客廳。

過程中，廖母尋隙躲到浴室內反鎖木門，但廖男卻使用蠻力硬是將門踹開，欲搶走腰包取走裡面的金錢，廖母無奈只得再度哀求，孰料，廖男此時竟到廚房拿出一把菜刀，迫使母親交錢，廖母受情勢所逼，只好哭著將錢財交出，並向廖男說「我給你跪好不好，留1000元給我去看醫生」，他才罷休離開現場。

而廖男的兄嫂在樓上聽見廖母高喊救命，隨即下樓查看並報警。廖男到案後坦承犯行，全案依傷害直系血親尊親屬、加重強盜等罪嫌起訴。

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