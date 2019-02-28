欠1萬元遭催討　惡煞持「衝鋒槍」射穿友人胸膛…怕出人命忙送醫

▲欠一萬元遭催討竟持衝鋒槍射友人，警方循線將其逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區23日發生一起槍擊案，被害的陳姓男子因為屢屢催討借出去的1萬元，引起借錢的劉男心生不滿，持衝鋒槍開1槍射穿他的手臂及胸部，劉男見事態嚴重才緊急將陳男送醫，所幸沒有生命危險，專案小組27日晚間在三峽查獲嫌犯作案用的車輛，隨後28凌晨在新店耕莘醫院外緝捕劉男到案。

警方調查，陳男23日晚間9點多在蘆洲遭到槍擊，被人送往全民醫院及三重宏仁醫院救治，然該二醫院見傷勢嚴重難以救治，遂再度前往台北市中興醫院救治，但兩間醫院見傷勢嚴重，才又轉送到台北市中興醫院，醫師檢傷後發現是槍枝射擊造成的傷勢，隨即通報警方偵辦。

被害陳男起先向警方供稱，是因為在蘆洲河堤的寵物公園公園散步時被狗吠，與對方爭吵後狗主人才開槍，但警方不予採信，經過詳加訊問後，陳男才坦承因好友55歲劉男欠債1萬未還自己又咄咄逼人，劉男心生不滿才會對他槍擊，案發後劉男見傷勢嚴重，才跟周姓友人一起將他送醫急救。

警方鎖定犯嫌使用的車輛，經過多日分析該車行蹤，27日專案小組晚間7時許先在三峽三樹路攔查該部車輛，並突破駕車之周姓共犯心房後，循線2月28日1時40分於新店耕莘醫院安康分院將劉嫌逮捕到案，並起獲出做案用的COLT 9MM 制式衝鋒槍、彈夾及子彈，全案將依槍砲彈刀條例、殺人未遂案移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

▼警方查扣COLT 9MM 制式衝鋒槍、彈夾及子彈。（圖／記者陳豐德翻攝）

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